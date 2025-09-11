Запланована подія 2

JT Group оприлюднила інтегрований звіт зі сталого розвитку за 2024 рік

Офіс компанії JTI
JT Group, до складу якої входить “JTI Україна”, опублікувала щорічний інтегрований звіт зі сталого розвитку. У документі підбито підсумки діяльності компанії за 2024 рік, зокрема у сферах довкілля, соціальної відповідальності та корпоративного управління.

Згідно зі звітом, стратегія сталого розвитку базується на підході, що враховує інтереси споживачів, працівників, акціонерів та суспільства.

Основні результати 2024 року, відображені у звіті:

  • Клімат та довкілля: скорочення викидів на 33%, перехід на 56% електроенергії з відновлюваних джерел, придатність до переробки 91% упаковки. 
  • Люди та інклюзія: жінки обіймають 26,8% керівних посад; у команді представники понад 100 національностей. 
  • Ланцюги постачання: 99,6% партнерів проходять оцінку за ESG-критеріями (екологія, соціальна відповідальність, корпоративне управління). 
  • Громади: з 2015 року понад 548 млн доларів було спрямовано на підтримку близько 6 000 організацій; допомогу отримали понад 27 млн людей у світі.
  • Екологічні технології: виробничі процеси компанії орієнтовані на зменшення впливу на довкілля. Уже 17% пакувальних матеріалів виготовляються з вторинної сировини. Додатково розробляються рішення, що передбачають модульність конструкцій та можливість заміни елементів, включно з акумуляторами, що дозволяє знизити ресурсні витрати й продовжити життєвий цикл продукції.

У компанії наголошують, що в Україні проєкти сталого розвитку охоплюють як підтримку місцевих громад, так і екологічні ініціативи.

"Попри виклики, ми реалізуємо проєкти, що підтримують громади, зберігають довкілля та зміцнюють прозорість бізнесу. Наш внесок має відчутний вплив на країну, де ми живемо і працюємо", — підкреслив Андрій Фіта, заступник генерального директора з корпоративних питань та комунікацій JTI Україна.

У компанії додають, що на фабриці у Кременчуці понад 60% відходів спрямовується на переробку, а частка повторного використання води становить 5%. У період 2022–2025 років компанія виділила понад 500 млн грн на підтримку працівників, місцевих громад та людей, які постраждали від війни.