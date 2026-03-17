Кабмін хоче визнати більше підприємств критично важливими для ЗСУ: що відомо

Кабінет міністрів України планує розширити критерії визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Нові критерії для оборонних підприємств

Зміни передбачають доповнення чинних критеріїв новою категорією підприємств. Йдеться про компанії, що виконують контракти з командуванням окремих видів або родів сил ЗСУ, забезпечуючи перевезення військових вантажів, ремонт, обслуговування та експлуатацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і їх складових, а також закупівлю товарів оборонного призначення для підтримки їхньої ефективної роботи.

"Розширення критеріїв дозволить підтримати підприємства, які забезпечують логістику, ремонт та технічне обслуговування оборонної техніки, і тим самим сприятиме стабільному функціонуванню сектору оборони", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Прийняття постанови, як очікується, забезпечить безперебійну роботу підприємств, які виконують ключові оборонні завдання та безпосередньо підтримують діяльність Збройних Сил України.

Нагадаємо, відтепер критично важливі підприємства в ключових сферах - енергетики, зв’язку, медицини, транспорту, забезпечення війська, виробництва товарів першої необхідності -, які розташовані та працюють на прифронтових територіях, зможуть забронювати 100% працівників на порталі “Дія”.