Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

--0,06

EUR

50,58

--0,09

Готівковий курс:

USD

44,40

44,25

EUR

51,35

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін хоче визнати більше підприємств критично важливими для ЗСУ: що відомо

військовослужбовець ЗСУ
Уряд пропонує нові критерії для підприємств, що забезпечують ЗСУ / Сухопутні війська ЗСУ

Кабінет міністрів України планує розширити критерії визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Нові критерії для оборонних підприємств

Зміни передбачають доповнення чинних критеріїв новою категорією підприємств. Йдеться про компанії, що виконують контракти з командуванням окремих видів або родів сил ЗСУ, забезпечуючи перевезення військових вантажів, ремонт, обслуговування та експлуатацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і їх складових, а також закупівлю товарів оборонного призначення для підтримки їхньої ефективної роботи.

"Розширення критеріїв дозволить підтримати підприємства, які забезпечують логістику, ремонт та технічне обслуговування оборонної техніки, і тим самим сприятиме стабільному функціонуванню сектору оборони", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Прийняття постанови, як очікується, забезпечить безперебійну роботу підприємств, які виконують ключові оборонні завдання та безпосередньо підтримують діяльність Збройних Сил України.

Нагадаємо, відтепер критично важливі підприємства в ключових сферах - енергетики, зв’язку, медицини, транспорту, забезпечення війська, виробництва товарів першої необхідності -, які розташовані та працюють на прифронтових територіях, зможуть забронювати 100% працівників на порталі “Дія”.

Автор:
Ольга Опенько