Кабмин хочет признать больше предприятий критически важными для ВСУ: что известно

военнослужащий ВСУ
Правительство предлагает новые критерии для предприятий, обеспечивающих ВСУ / Сухопутные войска ВСУ

Кабинет министров планирует расширить критерии определения предприятий, учреждений и организаций критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Новые критерии для оборонных предприятий

Изменения подразумевают дополнение действующих критериев новой категорией предприятий. Речь идет о компаниях, выполняющих контракты с командованием отдельных видов или родов сил ВСУ, обеспечивая перевозку военных грузов, ремонт, обслуживание и эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составляющих, а также закупку товаров оборонного назначения для поддержания их эффективной работы.

"Расширение критериев позволит поддержать предприятия, которые обеспечивают логистику, ремонт и техническое обслуживание оборонной техники, и тем самым будут способствовать стабильному функционированию сектора обороны", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

Принятие постановления, как ожидается, обеспечит бесперебойную работу предприятий, выполняющих ключевые оборонные задачи и поддерживающих деятельность Вооруженных Сил Украины.

Напомним, теперь критически важные предприятия в ключевых сферах - энергетики, связи, медицины, транспорта, обеспечения войска, производства товаров первой необходимости - которые расположены и работают на прифронтовых территориях, смогут забронировать 100% работников на портале "Дія".

Автор:
Ольга Опенько