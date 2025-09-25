Запланована подія 2

Вантажні перевезення автотранспортом у ЄС: обсяг товарів зменшився, а відстані – збільшилися

вантажівка, вантажні перевезення
Минулого року вантажні автоперевезення в ЄС скоротилися. / Freepik

У 2024 році загальний обсяг товарів, перевезених автомобільним транспортом у країнах ЄС, скоротився на 0,7% порівняно з 2023 роком. Однак з 2020 року кількість тонно-кілометрів (ткм) зростає в середньому на 0,1% щорічно. Тобто обсяг вантажу зменшився, тоді як відстань, навпаки, стає довшою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Євростату.

Основні показники

Найбільшу частку серед перевезених вантажів складали металеві руди, продукція гірничодобувної промисловості та розробки кар'єрів — 3,01 млрд тонн, або 23,0% від загального обсягу. Далі йшли харчові продукти, напої та тютюнові вироби (1,59 млрд тонн, 12,2%) та інші неметалеві мінеральні продукти (1,56 млрд тонн, 11,9%).

Натомість кількість тонно-кілометрів зросла: торік цей показник був на 0,7% вищим, ніж у 2023 році. Лідируючою категорією товарів були харчові продукти, напої та тютюнові вироби з показником 312,2 млрд ткм, що становить 16,7% від загальної кількості.

Перевезення небезпечних вантажів

Найвищу частку перевезень небезпечних вантажів зафіксовано у Фінляндії (8,4%), Бельгії (6,4%) та Данії (5,6%). Литва, Португалія та Словаччина були єдиними країнами, де частка таких перевезень залишалася нижче 2% як у 2023-му, так і у 2024 роках.

За період 2020-2024 років 15 країн ЄС показали позитивну динаміку перевезень небезпечних вантажів. Найвищі темпи зростання спостерігалися в Болгарії (+13% на рік), Румунії (+9,6%) та Литві (+8,1%). Найбільше скорочення за цей же період зафіксовано в Португалії (-11,6%), Хорватії (-11,3%), на Кіпрі (-11,2%) та в Люксембурзі (-10,8%).

Нагадаємо, у січні відбулося третє засідання Спільного Комітету, створеного в межах угоди про вантажні перевезення між Україною та Євросоюзом. Під час зустрічі були ухвалені важливі рішення, спрямовані на покращення функціонування "транспортного безвізу" та сталого виконання вантажних перевезень між Україною та ЄС.

Автор:
Тетяна Ковальчук