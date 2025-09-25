Грузовые перевозки автотранспортом в ЕС: объем товаров уменьшился, а расстояния – увеличились

В 2024 году общий объем товаров, перевозимых автомобильным транспортом в странах ЕС, сократился на 0,7% по сравнению с 2023 годом. Однако с 2020 года количество тонно-километров (ткм) растет в среднем на 0,1% ежегодно. То есть объем груза уменьшился, тогда как расстояние, наоборот, становится длиннее.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Евростата.

Основные показатели

Наибольшую долю среди перевозимых грузов составляли металлические руды, продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – 3,01 млрд тонн, или 23,0% от общего объема. Далее следовали пищевые продукты, напитки и табачные изделия (1,59 млрд тонн, 12,2%) и другие неметаллические минеральные продукты (1,56 млрд тонн, 11,9%).

Количество тонно-километров выросло: в прошлом году этот показатель был на 0,7% выше, чем в 2023 году. Лидирующей категорией товаров являлись пищевые продукты, напитки и табачные изделия с показателем 312,2 млрд ткм, что составляет 16,7% от общего количества.

Перевозка опасных грузов

Самая высокая доля перевозок опасных грузов зафиксирована в Финляндии (8,4%), Бельгии (6,4%) и Дании (5,6%). Литва, Португалия и Словакия были единственными странами, где доля таких перевозок оставалась ниже 2% как в 2023, так и в 2024 годах.

За период 2020-2024 годов 15 стран ЕС показали положительную динамику перевозок опасных грузов. Высокие темпы роста наблюдались в Болгарии (+13% в год), Румынии (+9,6%) и Литве (+8,1%). Наибольшее сокращение за этот же период зафиксировано в Португалии (-11,6%), Хорватии (-11,3%), Кипре (-11,2%) и в Люксембурге (-10,8%).

Напомним, в январе состоялось третье заседание Совместного Комитета, созданного в рамках соглашения о грузовых перевозках между Украиной и Евросоюзом. В ходе встречи были приняты важные решения, направленные на улучшение функционирования "транспортного безвиза" и устойчивое выполнение грузовых перевозок между Украиной и ЕС.