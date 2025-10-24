- Категорія
Конфісковане у російсько-грецького бізнесмена підприємство виставили на продаж за майже 38 млн грн
Фонд державного майна України оголосив аукціон з продажу 100% державної частки “Атлантіс-Пак Україна”. Стартова ціна об’єкта — 37,88 млн гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонда держмайна.
ФДМУ продає конфісковане майно Саввіді
За даними Центру протидії корупції, у 2024 році Вищий антикорупційний суд України конфіскував активи російсько-грецького олігарха Івана Саввіді та його дружини Кіріякі. Серед конфіскованих активів:
- 100% корпоративних прав дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна".
- 100% корпоративних акцій ПрАТ “Пентопак", який є одним з лідерів з виробництва упаковки для м'ясних та ковбасних виробів.
У 2024 році 100% статутного капіталу ПрАТ "ПентоПак" було продано київському ТОВ "Лонікос".
Про продаж "Атлантіс-Пак Україна"
Торги відбудуться в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".
Аукціон запланований на 4 листопада 2025 року. Прийом заявок на участь триватиме до 3 листопада 2025 року, до 20:00.
Стартова ціна об’єкта приватизації становить 37,88 млн гривень без ПДВ. Підприємство розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Соборна, 15а.
Згідно з умовами продажу, покупець зобов’язаний протягом шести місяців погасити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом, а також забезпечити збереження робочих місць працівників підприємства.
Про підприємство
Дочірнє підприємство "Атлантіс-Пак Україна" спеціалізується на оптовій торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
На балансі підприємства зареєстровано чотири транспортні засоби, випущені у період з 2002 по 2020 рік.
Довідково:
Іван Саввіді — російський бізнесмен грецького походження. У 2023 році він увійшов до рейтингу журналу Forbes "110 російських мільярдерів", посівши 71-ше місце зі статками $1,7 млрд. В Україні Саввіді володів компанією з виробництва пластикової продукції "ПентоПак" та торговельним підприємством "Атлантіс-Пак Україна".
Раніше повідомлось, що Фонд державного майна України не зміг провести аукціон з продажу державного пакета акцій АТ "Укрнафтопродукт", запланований на 23 жовтня 2025 року.