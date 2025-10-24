Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Готівковий курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,22

49,00

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Конфісковане у російсько-грецького бізнесмена підприємство виставили на продаж за майже 38 млн грн

торги
ФДМУ продає конфісковане майно Івана Саввіді / Pexels

Фонд державного майна України оголосив аукціон з продажу 100% державної частки “Атлантіс-Пак Україна”. Стартова ціна об’єкта — 37,88 млн гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонда держмайна.

ФДМУ продає конфісковане майно Саввіді

За даними Центру протидії корупції, у 2024 році Вищий антикорупційний суд України конфіскував активи російсько-грецького олігарха Івана Саввіді та його дружини Кіріякі. Серед конфіскованих активів: 

  • 100% корпоративних прав дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна".
  • 100% корпоративних акцій ПрАТ “Пентопак", який є одним з лідерів з виробництва упаковки для м'ясних та ковбасних виробів.

У 2024 році 100% статутного капіталу ПрАТ "ПентоПак" було продано київському ТОВ "Лонікос".

Про продаж "Атлантіс-Пак Україна"

Торги відбудуться в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Аукціон запланований на 4 листопада 2025 року. Прийом заявок на участь триватиме до 3 листопада 2025 року, до 20:00.

Стартова ціна об’єкта приватизації становить 37,88 млн гривень без ПДВ. Підприємство розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Соборна, 15а.

Згідно з умовами продажу, покупець зобов’язаний протягом шести місяців погасити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом, а також забезпечити збереження робочих місць працівників підприємства.

Про підприємство

Дочірнє підприємство "Атлантіс-Пак Україна" спеціалізується на оптовій торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

На балансі підприємства зареєстровано чотири транспортні засоби, випущені у період з 2002 по 2020 рік.

Довідково: 

Іван Саввіді — російський бізнесмен грецького походження. У 2023 році він увійшов до рейтингу журналу Forbes "110 російських мільярдерів", посівши 71-ше місце зі статками $1,7 млрд. В Україні Саввіді володів компанією з виробництва пластикової продукції "ПентоПак" та торговельним підприємством "Атлантіс-Пак Україна".

Раніше повідомлось, що Фонд державного майна України не зміг провести аукціон з продажу державного пакета акцій АТ "Укрнафтопродукт", запланований на 23 жовтня 2025 року.

Автор:
Ольга Опенько