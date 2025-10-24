- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Конфискованное у российско-греческого бизнесмена предприятие выставили на продажу почти за 38 млн грн
Фонд государственного имущества Украины объявил аукцион по продаже 100% государственной доли "Атлантис-Пак Украина". Стартовая цена объекта — 37,88 млн гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Фонда госимущества.
ФГИУ продает конфискованное имущество Саввиди
По данным Центра противодействия коррупции, в 2024 году Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы российско-греческого олигарха Ивана Саввиди и его супруги Кирияки. Среди конфискованных активов:
- 100% корпоративных прав дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина".
- 100% корпоративных акций ЧАО "Пентопак", который является одним из лидеров по производству упаковки для мясных и колбасных изделий.
В 2024 году 100% уставного капитала ЧАО "ПентоПак" было продано киевскому ООО "Лоникос".
О продаже "Атлантис-Пак Украина"
Торги пройдут в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".
Аукцион намечен на 4 ноября 2025 года. Прием заявок на участие продлится до 3 ноября 2025, до 20:00.
Стартовая цена объекта приватизации составляет 37,88 млн гривен без НДС. Предприятие расположено по адресу: Киевская область, Бучанский район, село Софиевская Борщаговка, Соборная улица, 15а.
Согласно условиям продажи, покупатель обязан в течение шести месяцев погасить задолженность по заработной плате и перед бюджетом, а также обеспечить сохранность рабочих мест работников предприятия.
О предприятии
Дочернее предприятие "Атлантис-Пак Украина" специализируется на оптовой торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями.
На балансе предприятия зарегистрировано четыре транспортных средства, выпущенных в период с 2002 по 2020 год.
Справка:
Иван Саввиди – российский бизнесмен греческого происхождения. В 2023 году он вошел в рейтинг журнала Forbes "110 российских миллиардеров", заняв 71-е место с состоянием $1,7 млрд. В Украине Саввиди владел компанией по производству пластиковой продукции "ПентоПак" и торговым предприятием "Атлантис-Пак Украина".
Ранее сообщили, что Фонд государственного имущества Украины не смог провести аукцион по продаже государственного пакета акций АО "Укрнефтепродукт", запланированный на 23 октября 2025 года.