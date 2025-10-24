Запланована подія 2

Конфискованное у российско-греческого бизнесмена предприятие выставили на продажу почти за 38 млн грн

торги
ФГИУ продает конфискованное имущество Ивана Саввиди / Pexels

Фонд государственного имущества Украины объявил аукцион по продаже 100% государственной доли "Атлантис-Пак Украина". Стартовая цена объекта — 37,88 млн гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Фонда госимущества.

ФГИУ продает конфискованное имущество Саввиди

По данным Центра противодействия коррупции, в 2024 году Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы российско-греческого олигарха Ивана Саввиди и его супруги Кирияки. Среди конфискованных активов:

  • 100% корпоративных прав дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина".
  • 100% корпоративных акций ЧАО "Пентопак", который является одним из лидеров по производству упаковки для мясных и колбасных изделий.

В 2024 году 100% уставного капитала ЧАО "ПентоПак" было продано киевскому ООО "Лоникос".

О продаже "Атлантис-Пак Украина"

Торги пройдут в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".

Аукцион намечен на 4 ноября 2025 года. Прием заявок на участие продлится до 3 ноября 2025, до 20:00.

Стартовая цена объекта приватизации составляет 37,88 млн гривен без НДС. Предприятие расположено по адресу: Киевская область, Бучанский район, село Софиевская Борщаговка, Соборная улица, 15а.

Согласно условиям продажи, покупатель обязан в течение шести месяцев погасить задолженность по заработной плате и перед бюджетом, а также обеспечить сохранность рабочих мест работников предприятия.

О предприятии

Дочернее предприятие "Атлантис-Пак Украина" специализируется на оптовой торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями.

На балансе предприятия зарегистрировано четыре транспортных средства, выпущенных в период с 2002 по 2020 год.

Справка:

Иван Саввиди – российский бизнесмен греческого происхождения. В 2023 году он вошел в рейтинг журнала Forbes "110 российских миллиардеров", заняв 71-е место с состоянием $1,7 млрд. В Украине Саввиди владел компанией по производству пластиковой продукции "ПентоПак" и торговым предприятием "Атлантис-Пак Украина".

Ранее сообщили, что Фонд государственного имущества Украины не смог провести аукцион по продаже государственного пакета акций АО "Укрнефтепродукт", запланированный на 23 октября 2025 года.

Автор:
Ольга Опенько