Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації

Майже 100 млн грн податків: Zammler увійшла до топ-5 платників логістичної галузі

Zammler
Zammler – група логістичних компаній, що забезпечує повний цикл послуг / Zammler

За 2025 рік "Заммлер Україна" сплатила у державний бюджет близько 97,8 млн грн. Компанія увійшла до п’ятірки компаній-лідерів за обсягом сплачених податків у сфері транспорту та поштових перевезень.

П’ятірку платників-лідерів опублікував голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він також вручив керівництву Zammler подяку за сумлінну працю, інноваційний підхід, лідерство в галузі та чесну сплату податків у 2025 році.  

Співзасновник і CEO Zammler Віктор Шевченко зазначив, що компанія продовжує інвестувати у власний розвиток, підвищувати якість сервісів і впроваджувати сучасні управлінські рішення, поєднуючи це із сумлінним виконанням податкових зобов’язань.

"Кожна гривня податків – це ресурс для армії, медицини й відновлення. Ми – українська компанія, працюємо в Україні й усвідомлюємо: стабільна робота бізнесу зараз – це основа економічної стійкості країни", прокоментував Шевченко.

До переліку найбільших платників податків у логістичній галузі також увійшли "Нова пошта", "Логістик Юніон", "Укрпошта" та "Уорлд кур’єр".

Про Zammler Group

Zammler Group – група логістичних компаній, що забезпечує повний цикл послуг: усі види перевезень, складську логістику, митне оформлення та супровід експортно-імпортних операцій. У групі компаній працює понад 3600 фахівців, власний автопарк налічує більш як 170 вантажівок. Представництва групи діють у чотирьох країнах: Україна, Польща, Китай та Казахстан. Серед цифрових рішень Zammler – електронний кабінет клієнта з митних оформлень, внутрішній електронний документообіг та e-ТТН. Компанія працює згідно зі світовими стандартами, пройшла сертифікацію ISO та має статус Авторизованого економічного оператора (АЕО-Б та АЕО-С). 