Медичні направлення та рецепти надходитимуть в "Дію": що відомо

Незабаром повідомлення від електронної системи охорони здоров’я, що міститимуть код підтвердження, номер рецепта чи направлення до лікаря, надходитимуть через застосунок “Дія”. Уряд уже затвердив відповідні зміни до постанови.

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що вся важлива інформація буде завжди доступна в одному місці — у додатку "Дія".

Як працюватиме сервіс

У найближчий час через застосунок "Дія" пацієнтам надходитимуть повідомлення від електронної системи охорони здоров'я, що містять код підтвердження, номер рецепта або направлення до лікаря.

Якщо застосунок відсутній, повідомлення надійде через Viber, а за його недоступності – через SMS, як і раніше.

Такий підхід забезпечує зручний доступ до важливої медичної інформації та дозволяє оперативно отримувати необхідні дані.

Ці зміни вже затверджені урядом, а фахівці з ДП "Електронне здоров'я" та Національної служби здоров'я України наразі проводять тестування відправлення push-повідомлень від електронної системи охорони здоров'я.

Які медичні сповіщення будуть у "Дії"

У застосунку "Дія" користувачів чекатимуть такі медичні сповіщення:

Повідомлення з кодом для рецепта та його погашення.

Сповіщення з кодом направлення до лікарів.

Запити на доступ до даних, прохання надати згоду на обробку персональних даних, а також повідомлення про затвердження плану лікування тощо.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" кожен зможе зареєструватися або авторизуватися в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) як пацієнт, а також обрати сімейного лікаря, подати йому декларацію чи, за потреби, розірвати дійсну.

Додамо, з 1 січня 2025 року набрала чинності постанова Кабміну про надання платних медичних послуг державними та комунальними закладами, якою визначено випадки платного обслуговування та особливості оплати послуг, що не входять до програми медичних гарантій.