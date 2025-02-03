Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

--0,10

EUR

43,32

--0,19

Наличный курс:

USD

41,94

41,90

EUR

43,51

43,20

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Медицинские направления и рецепты будут поступать в "Дію": что известно

Медицинские направления и рецепты будут поступать в "Дію": что известно
Правительство уже утвердило соответствующие изменения в постановление.

Вскоре сообщения от электронной системы здравоохранения, содержащие код подтверждения, номер рецепта или направление врачу, будут поступать через приложение "Дія". Правительство уже утвердило соответствующие изменения в постановление.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что вся важная информация будет всегда доступна в одном месте – в приложении "Дія".

Как будет работать сервис

В ближайшее время через приложение "Дія" пациентам будут поступать сообщения от электронной системы здравоохранения, содержащие код подтверждения, номер рецепта или направление врачу.

Если приложение отсутствует, сообщение поступит через Viber, а при его недоступности – через SMS по-прежнему.

Такой подход обеспечивает удобный доступ к важной медицинской информации и позволяет оперативно получать необходимые данные.

Эти изменения уже утверждены правительством, а специалисты ГП "Электронное здоровье" и Национальной службы здоровья Украины проводят тестирование отправки push-сообщений от электронной системы здравоохранения.

Какие медицинские оповещения будут в "Дії"

В приложении "Дія" пользователей будут ожидать следующие медицинские оповещения:

  • Уведомление с кодом для рецепта и его погашение.
  • Уведомление с кодом направления к врачам.
  • Запросы на доступ к данным, просьба дать согласие на обработку персональных данных, а также уведомления об утверждении плана лечения и т.п.

Напомним, в приложении "Дія" каждый сможет зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) как пациент, а также выбрать семейного врача, подать ему декларацию или, при необходимости, разорвать действительную.

Добавим, с 1 января 2025 вступило в силу постановление Кабмина о предоставлении платных медицинских услуг государственными и коммунальными учреждениями, которым определены случаи платного обслуживания и особенности оплаты услуг, не входящих в программу медицинских гарантий.

Автор:
Ольга Опенько