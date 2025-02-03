Медицинские направления и рецепты будут поступать в "Дію": что известно

Вскоре сообщения от электронной системы здравоохранения, содержащие код подтверждения, номер рецепта или направление врачу, будут поступать через приложение "Дія". Правительство уже утвердило соответствующие изменения в постановление.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что вся важная информация будет всегда доступна в одном месте – в приложении "Дія".

Как будет работать сервис

В ближайшее время через приложение "Дія" пациентам будут поступать сообщения от электронной системы здравоохранения, содержащие код подтверждения, номер рецепта или направление врачу.

Если приложение отсутствует, сообщение поступит через Viber, а при его недоступности – через SMS по-прежнему.

Такой подход обеспечивает удобный доступ к важной медицинской информации и позволяет оперативно получать необходимые данные.

Эти изменения уже утверждены правительством, а специалисты ГП "Электронное здоровье" и Национальной службы здоровья Украины проводят тестирование отправки push-сообщений от электронной системы здравоохранения.

Какие медицинские оповещения будут в "Дії"

В приложении "Дія" пользователей будут ожидать следующие медицинские оповещения:

Уведомление с кодом для рецепта и его погашение.

Уведомление с кодом направления к врачам.

Запросы на доступ к данным, просьба дать согласие на обработку персональных данных, а также уведомления об утверждении плана лечения и т.п.

Напомним, в приложении "Дія" каждый сможет зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) как пациент, а также выбрать семейного врача, подать ему декларацию или, при необходимости, разорвать действительную.

Добавим, с 1 января 2025 вступило в силу постановление Кабмина о предоставлении платных медицинских услуг государственными и коммунальными учреждениями, которым определены случаи платного обслуживания и особенности оплаты услуг, не входящих в программу медицинских гарантий.