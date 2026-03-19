- Тип
- Партнерський матеріал
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Мегаподія весни: Food&NonFood Master-2026 &Big Trade-Marketing Show-2026
26-27 березня 2026 року у ВЦ "АККО Інтернешнл" (м. Київ, пр. Берестейський, 40-Б) відбудеться ХVІІ щорічна виставка і конференція Food&NonFood Master & Big Trade-Marketing Show-2026. Це ключова подія для представників ритейлу та FMCG-ринку України, що об'єднає понад 2000 учасників, серед яких власники, генеральні директори, керівники закупівель, маркетингу та продажів провідних компаній.
Партнери Food&NonFood Master‑2026: Генеральний Партнер: НАША СИЛА, Головний партнер: Live Animations, PR GROUP, Promodo, ПрАТ "ВГП" ТМ "Рута", Listex, Спілка Автоматизаторів Бізнесу, KONSORT, Datawiz.io, АТ "СК "ІНГО", BAKERY FOOD INVESTMENT, ТМ AKBAR, Polar Seafood Україна, ISTOK, Konica Minolta Ukraine, MOOD SPACE LLC, Наш Формат, КРАЙНА.
Що очікує учасників Події:
- 150 виставкових стендів.
- 2 дні конференції з 40+ топ-спікерами провідних роздрібних, виробничих, дистрибуційних та аналітичних компаній України та світу.
- Столи переговорів "Ритейлер‑Постачальник" - 50 мереж на перемовинах 27.03.2026.
- Вручення національних премій:
- Made‑in‑Ukraine‑2026 — найкращим постачальникам;
- Retail‑in‑Ukraine‑2026 — за досягнення роздрібних мереж;
- Big Trade‑Marketing Award 2026 — за найуспішніші маркетингові стратегії 2025 року.
- Спецпроєкт New Product Show 2026: "За крок до полиці".
- Майстер‑класи засновниці TradeMasterGroup Тетяни Ільєнко та автора Школи постачальника в ритейл Валерія Глубоченкадля всіх відвідувачів Виставки.
- Панельні дискусії ритейлерів.
- Галерея Новинок.
Спікери та теми конференції Food&NonFood Master‑2026
1 день, 26 березня
- Анастасія Ямелинець, клієнт‑партнерка Kantar Ukraine: "Лояльність без любові: як українці залишаються з брендами у 2026 році".
- Марина Забарило, генеральний директор YouGov Ukraine: "Покупець 2026 в пошуках балансу: як змінюється купівельна поведінка і його вподобання" (на прикладі ринків товарів повсякденного вжитку).
- Катерина Ковальська, маркетолог ТОВ “НАША СИЛА”: "Наша Сила — Нашим Людям: стратегія лідера".
- Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ "Епіцентр К" у сфері комунікацій, реклами, PR та ЗМІ: "Емоційна комунікація у ритейлі: як мережі можуть краще зрозуміти свого покупця. Створення взаємодії, що будує довіру та лояльність".
- Данило Іванов, менеджер з розвитку проєктів Listex: "Trade‑marketing 2026: чому контроль полиці починається з даних".
- Леся Іванченко, директор ТОВ "Арт Лайн": "DOSE замість Overdose. Маркетинг балансу для виснаженого споживача 2026. Як брендам працювати з нервовою системою споживачів через теорію поколінь та гормональний баланс".
- Юлія Фрідман, директор з досліджень та стратегій Promodo: "Дослідження без великих бюджетів: як бізнесу ухвалювати рішення на основі даних, а не інтуїції".
- Вікторія Шило, комерційний директор ТОВ "АРІТЕЙЛ", мережа магазинів КОЛО: "Комерційні рішення ритейлу в умовах високої невизначеності: асортимент, продажі, ефективність".
- Сергій Скок, виконавчий директор групи компаній "АБ‑Центр", керівник понад 30+ корпоративних проєктів з автоматизації бізнесу: "Роль автоматизації в сучасному бізнесі: стратегія стійкості та розвитку"
- Анна Луганська, директорка з маркетингу VARUS: "VARUS: Як гейміфікація у мобільному додатку стає центром клієнтського досвіду".
- Оксана Борнак,керівниця управління трейд-маркетингу та категорійної експертизи ПрАТ "МХП":"Трейд-маркетинг та тренди: перебудова та вдосконалення.Практичний кейс".
- Микола Капран, національний менеджер ПрАТ "ВГП", ТМ Ruta: "Вплив імпорту на вітчизняного виробника".
- В’ячеслав Сауц, директор з маркетингу мережі аптек "Подорожник":"Продукти які змінюють ставлення до бренду".
- Віталій Пересада, керівник відділу страхування фінансових ризиків, СК "ІНГО": "Страхування ризиків у ланцюгу постачання: якість продукції, вантажі, воєнні ризики та митне гарантування".
- Тетяна Максимчук, CEO ліцензійної агенції MOOD SPACE LLC:"Коли дорослі купують як діти: як кідалтс змінюють ліцензування і ритейл".
- Дмитро Москвічов, директор з продажів NOVUS. "Retail Media 360°: як великий ритейл стає медіаплатформою для брендів".
- Петро Микитюк, комерційний директор ТОВ "Тайстра груп". "Як цінова чутливість покупців трансформує роботу ритейлу і чому майбутнє - за продуманою ціновою стратегією".
2 день, 27 березня
- Юлія Голубкова, заступник директора з питань нових партнерств, Auchan Україна: "Підтримка бізнесу локальних компаній: програми, інструменти, реальні можливості".
- Єгор Павленко, CEO Live Animations: "Гейміфікація 2.0. Як ігри в застосунках підвищують залученість та повторні покупки".
- Марина Добичіна, керівник відділу стратегічного розвитку асортименту, METRO Cash & Carry Ukraine: "Нові часи — нові рішення: як трансформація ритейлу та зміна потреб клієнта впливають на стратегію асортименту (баланс між базою та нішею)".
- Марина Ковальська, директорка департаменту проєктів та інновацій EVA: "Інновації в ритейлі без великих інвестицій".
- Вадим Дідорук, директор департаменту продаж PR Group: "ТМ IGEL — Made in Ukraine, Trusted in Europe: як досвід міжнародного ринку формує нові стандарти для України".
- Максим Безрук, заступник комерційного директора з роботи з ключовими клієнтами мережі "Аврора":"Партнерство, що працює на результат: як ритейл і постачальники будують стійкий успіх. Уроки 2025 та прогнози на 2026".
- Євген Шиляєв, PP Sales Director Konica Minolta Ukraine: "Цифрова упаковка, як елемент сучасного ринку".
- Тетяна Костиріна, керівниця відділу маркетингових комунікацій та розвитку бренду MasterZoo: "Коли купують люди, а користуються — хвостаті: як бренду комунікувати, коли покупець і споживач — різні".
- Антоніна Філінська, CEO Datawiz.io: "Ритейл у еру АІ: як розумні помічники знімають операційний шум".
- Анастасія Ярошовець, директор з маркетингу “Ніжинського консервного заводу”: "Глобальний тренд 2026: ферментація як новий стандарт здоров’я. Як зробити продукт зрозумілим і бажаним для поколінь Z та Альфа".
- Олексій Надводнюк, консультант Pro‑Consulting: "FMCG‑ринок України: ключові ризики, можливості та сценарії розвитку".
HoReCa HUB – єдина в Україні подія, що вже втретє об'єднує ключових гравців HoReCa-ринку та виробників, постачальників і стане Вашим провідником у майбутнє готельно-ресторанного бізнесу.
Контакти організатора: +38067-502-30-13
Програма та реєстрація