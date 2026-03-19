Мегаподія весни: Food&NonFood Master-2026 &Big Trade-Marketing Show-2026

26-27 березня 2026 року у ВЦ "АККО Інтернешнл" (м. Київ, пр. Берестейський, 40-Б) відбудеться ХVІІ щорічна виставка і конференція Food&NonFood Master & Big Trade-Marketing Show-2026 . Це ключова подія для представників ритейлу та FMCG-ринку України, що об'єднає понад 2000 учасників , серед яких власники, генеральні директори, керівники закупівель, маркетингу та продажів провідних компаній.

Партнери Food&NonFood Master‑2026: Генеральний Партнер: НАША СИЛА, Головний партнер: Live Animations, PR GROUP, Promodo, ПрАТ "ВГП" ТМ "Рута", Listex, Спілка Автоматизаторів Бізнесу, KONSORT, Datawiz.io, АТ "СК "ІНГО", BAKERY FOOD INVESTMENT, ТМ AKBAR, Polar Seafood Україна, ISTOK, Konica Minolta Ukraine, MOOD SPACE LLC, Наш Формат, КРАЙНА.

Що очікує учасників Події:

засновниці TradeMasterGroup Тетяни Ільєнко та автора Школи постачальника в ритейл Валерія Глубоченкадля всіх відвідувачів Виставки.

Спецпроєкт New Product Show 2026: "За крок до полиці".

— за найуспішніші маркетингові стратегії 2025 року.

з 40+ топ-спікерами провідних роздрібних, виробничих, дистрибуційних та аналітичних компаній України та світу.

Анастасія Ямелинець , клієнт‑партнерка Kantar Ukraine : "Лояльність без любові: як українці залишаються з брендами у 2026 році".

Марина Забарило , генеральний директор YouGov Ukraine : "Покупець 2026 в пошуках балансу: як змінюється купівельна поведінка і його вподобання" (на прикладі ринків товарів повсякденного вжитку).

Катерина Ковальська , маркетолог ТОВ “ НАША СИЛА” : "Наша Сила — Нашим Людям: стратегія лідера".

Ірина Шинкаренко , заступниця голови ТОВ " Епіцентр К " у сфері комунікацій, реклами, PR та ЗМІ: "Емоційна комунікація у ритейлі: як мережі можуть краще зрозуміти свого покупця. Створення взаємодії, що будує довіру та лояльність".

Данило Іванов , менеджер з розвитку проєктів Listex : "Trade‑marketing 2026: чому контроль полиці починається з даних".

Леся Іванченко , директор ТОВ "Арт Лайн": "DOSE замість Overdose. Маркетинг балансу для виснаженого споживача 2026. Як брендам працювати з нервовою системою споживачів через теорію поколінь та гормональний баланс".

Юлія Фрідман , директор з досліджень та стратегій Promodo : "Дослідження без великих бюджетів: як бізнесу ухвалювати рішення на основі даних, а не інтуїції".

Вікторія Шило , комерційний директор ТОВ "АРІТЕЙЛ", мережа магазинів КОЛО : "Комерційні рішення ритейлу в умовах високої невизначеності: асортимент, продажі, ефективність".

Сергій Скок , виконавчий директор групи компаній "АБ‑Центр" , керівник понад 30+ корпоративних проєктів з автоматизації бізнесу: "Роль автоматизації в сучасному бізнесі: стратегія стійкості та розвитку"

Анна Луганська , директорка з маркетингу VARUS : "VARUS: Як гейміфікація у мобільному додатку стає центром клієнтського досвіду".

Оксана Борнак ,керівниця управління трейд-маркетингу та категорійної експертизи ПрАТ "МХП": "Трейд-маркетинг та тренди: перебудова та вдосконалення.Практичний кейс".

Микола Капран , національний менеджер ПрАТ "ВГП", ТМ Ruta : "Вплив імпорту на вітчизняного виробника".

В’ячеслав Сауц , директор з маркетингу мережі аптек "Подорожник" : "Продукти які змінюють ставлення до бренду".

Віталій Пересада , керівник відділу страхування фінансових ризиків, СК "ІНГО" : "Страхування ризиків у ланцюгу постачання: якість продукції, вантажі, воєнні ризики та митне гарантування".

Тетяна Максимчук , CEO ліцензійної агенції MOOD SPACE LLC: "Коли дорослі купують як діти: як кідалтс змінюють ліцензування і ритейл".

Дмитро Москвічов , директор з продажів NOVUS . "Retail Media 360°: як великий ритейл стає медіаплатформою для брендів".