Megapolis+ переходить до аудиторійного планування зовнішньої реклами. Фото надане компанією

Тепер зовнішню рекламу можна планувати не лише за рейтингами носіїв, а й за конкретними цільовими аудиторіями – їхніми інтересами чи переважними локаціями. Це стало можливим завдяки інтеграції прогностичних моделей Big Data "Київстар", побудованих на знеособлених і деперсоніфікованих даних*, в нашу систему планування OOH-кампаній.

Нагадаємо, що ми запустили масштабні дослідження, щоб оновити медіапоказники зовнішньої реклами. 15 міст уже завершено, ще 10 – у процесі.

Тепер додаємо ще один шар – аналітику на основі прогностичних моделей Big Data телеком-оператора.

Що це дає:

  • точне планування – можна обирати локації під конкретні цільові аудиторії;
  • поведінкова аналітика – з урахуванням стилю життя, інтересів, подій;
  • глибша сегментація – 18 змінних: від прогнозованих соціально-демографічних характеристик до стилю життя та інтересів;
  • зручна візуалізація – у вигляді теплових карт або відрізків доріг.
Фото 2 — Megapolis+ переходить до аудиторійного планування зовнішньої реклами

Це відкриває нові можливості для ринку:

  • порівнювати локації за концентрацією потенційних клієнтів;
  • аналізувати розмірність аудиторій до, під час і після кампанії;
  • планувати на основі кількісних показників за різними сегментами аудиторії;
  • прогнозно підвищувати "прицільність" адресної програми на етапі планування.

Для рекламодавців, які звикли працювати з диджитал-метриками, це – знайома логіка, але тепер в офлайн-середовищі.

Медіапланування на основі алгоритмів і прогностичних моделей Big Data "Київстар" – вже частина нашої комплексної послуги із розміщення OOH-реклами. А для окремих проєктів, де немає розміщення, але потрібна аналітика цільових аудиторій, воно доступне як самостійний продукт.

"Сьогодні брендам недостатньо орієнтуватися лише на окремі показники чи джерела – потрібен цілісний підхід. Ми поєднали результати установчих досліджень і телеком-аналітику в єдину систему, яка дозволяє планувати OOH з високою точністю. І впроваджуємо цей стандарт на ринку", – Віктор Іванченко, Head of Strategy & R&D Megapolis+.

*"Київстар" дотримується Законів України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних" і не передає третім особам персональні дані абонентів – записи розмов, тексти SMS/MMS, історію браузера тощо. Усі аналітичні моделі Big Data є суто прогностичними. Вони будуються на основі великої кількості зашифрованих деперсоніфікованих даних, а також алгоритмах машинного навчання.