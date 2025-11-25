Запланована подія 2

Мережа "Ескулаб" будує власну клініку і готує медичний застосунок: що в планах компанії

За рік "Ескулаб" виконує більш ніж 8 млн лабораторних досліджень для приблизно 1,5 мільйона клієнтів / "Ескулаб"

Співзасновники мережі лабораторій "Ескулаб" Денис Мельник та Станіслав Луговський планують масштабні інвестиції протягом найближчих років – від цифрових продуктів до розвитку офлайн-мережі.

Як повідомляє Delo.ua, про це вони розповіли в інтерв’ю виданню NV.

За їхніми словами, найбільшим інвестпроєктом стане будівництво високоспеціалізованої клініки у Львові, у мікрорайоні Рясне. У ній передбачать чотири операційні, сучасне і спеціалізоване хірургічне відділення та широкий спектр діагностичних досліджень.

"Ми вже будуємо клініку третинного рівня у Львові. Це не плани – це проєкт, який реалізовується прямо зараз", – зазначає Мельник.

Компанія також планує розгортати мережу амбулаторій у містах, де вже працюють її лабораторії. Мета сформувати повну медичну екосистему: первинна, вторинна та третинна ланки.

Паралельно, як розповів Луговський, "Ескулаб" готує новий мобільний застосунок, у якому пацієнти зможуть отримати результати аналізів, відстежувати динаміку здоров’я і згодом користуватися сервісами телемедицини.

"Це буде особистий медичний кабінет у смартфоні. Ми працювали над ним два роки, бо отримували величезний запит від пацієнтів. Цей додаток також буде важливий для сотень тисяч українців за кордоном, які можуть отримати доступ до якісних медичних послуг віддалено", – повідомив співзасновник мережі.

Що відомо про мережу "Ескулаб"

Мережа "Ескулаб" – одна з найбільших українських лабораторій, що працює у восьми областях та має чотири лабораторні комплекси у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську та ЧернівцяхОб’єднує понад 150 відділень.

За рік компанія виконує більш ніж 8 млн лабораторних досліджень для приблизно 1,5 мільйона клієнтів, а її портфель налічує понад 800 видів аналізів від базових клінічних до складної молекулярно-генетичної діагностики.

У "Ескулабі" працює більш як 1000 співробітників, 90% з яких – жінки.

Лабораторія має чинну акредитацію й інвестує у технологічне оновлення.