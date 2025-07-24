Мережа EVA представила новий експериментальний формат

12 липня 2025 року в селі Зазим’я (Броварський р-н, Київська обл.) відкрився перший магазин нового компактного формату "EVA поруч".

Компактні магазини "EVA поруч" матимуть середню площу близько 60 м², що в 3-4 рази менше за стандартну EVA. Асортимент включатиме близько 2 тис. SKU, тоді як у повноформатних точках мережі він може сягати 15-20 тисяч SKU. Проте в компактному форматі будуть присутні зокрема й унікальні пропозиції з акцентом на доступний ціновий сегмент. Основний фокус асортименту – на побутовій хімії, товарах категорії хаусхолд, базових товарах для догляду за дітьми, засобах гігієни та продукції для догляду за тілом і волоссям. Категорії декоративної косметики та парфумерії у новому форматі представлені не будуть.

"Головна ідея формату – стати ще ближче до клієнтів. Звідси й назва "EVA поруч". Цей формат покликаний допомогти нам задовольняти потреби споживачів там, де раніше це було неможливо через брак приміщень достатньої для відкриття звичайної EVA площі. "EVA поруч" має забезпечити нашу присутність там, де це важливо для покупців", – зазначив операційний директор мережі магазинів EVA Віктор Средній.

Наразі "EVA поруч" має статус експериментального формату. В компанії прагнуть на практиці перевірити, наскільки він виправдає очікування щодо ефективності та чи дійсно дозволить наблизитись до офлайн- та онлайн-клієнтів. Кожен магазин формату "EVA поруч" виконуватиме функцію точки видачі інтернет-замовлень, що має зробити онлайн-покупки комфортнішими для ще більшої кількості клієнтів, адже самовивіз залишається найпопулярнішим способом отримання посилок з EVA.UA. Замовити товари на EVA.UA можна на спеціальному планшеті безпосередньо в магазині, за потреби скориставшись допомогою працівника. Це стане зручним, наприклад, для клієнтів старшого покоління, які потребують додаткової підтримки в онлайн-шопінгу.

Інвестиції у відкриття магазину формату "EVA поруч" становлять до 500 тис. грн, тоді як запуск стандартної EVA коштує 3-5 млн грн залежно від дизайну торгової точки, площі та початкового стану приміщення. Кожен компактний магазин створює додатково 3-4 робочих місця.

"Запровадження цього формату – наша відповідь на поточні потреби та виклики ринку, а також на запит клієнтів, які хочуть мати доступ до товарів EVA максимально близько до свого дому. Ми сподіваємось, що формат "EVA поруч" стане успішним доповненням нашої мережі, сприятиме зростанню кількості лояльних покупців EVA та EVA.UA, підвищенню щільності покриття й подальшому покращенню бізнес-результатів компанії", – додав Віктор Средній.

До кінця 2025 року мережа планує відкрити 10 магазинів формату "EVA поруч". Найближчі відкриття вже заплановані на липень:

с. Гатне (Фастівський р-н, Київська обл.), Приозерний бульвар, 6; с. Софіївська Борщагівка (Бучанський р-н, Київська обл.), просп. Героїв Небесної Сотні, 28.

Стратегічний потенціал розвитку формату визначать продемонстровані результати, які компанія планує оцінити у 2026 році.