Ми втрачаємо людський капітал: Дворнікова про не адаптовані умови вступу до ЗВО

Різке зростання кількості тих, хто не долає НМТ, штовхає українських випускників до навчання за кордоном. Про це у своєму блозі пише громадська діячка, мама підлітка, голова Європейської асоціації жінок України та радниця уповноваженого ВРУ з прав людини Віолетта Дворнікова.

Вона нагадала, що з кожним роком кількість абітурієнтів, охочих вступити до українських ЗВО, зменшується. Причина - дедалі жорсткіші вимоги Національного мультипредметного тесту, які перетворюють його "на бар’єр замість шансу здобути українську освіту".

"До українських ЗВО цьогоріч тисячі абітурієнтів "не пустив" саме НМТ, його автори, його організатори, які ніби спеціально підіграють війні та додають викликів і так максимально героїчним нашим школярам", – заявила вона.

За словами Дворнікової, жорсткі умови тесту фактично стимулюють молодь обирати іноземні університети.

"Цілком закономірно, що з таким ставленням українська молодь буде продовжувати обирати західні ЗВО. І значна частина, повірте, робить це проти власної волі. І саме через такі не адаптовані до умов війни правила вступу, замовчування власних помилок з боку МОН та постійні спроби перекласти відповідальність за все на голови то нібито поганим вчителям, то нібито не здібним школярам, ми як держава втрачаємо найцінніше, що маємо. Людський капітал!" – наголосила Дворнікова.

Ілюстративне фото з Freepik

Як відомо, за підсумками НМТ-2025 тест не склали 14,1% учасників. Математику не склали 11,4% абітурієнтів (14 686 осіб), що є рекордним значенням. Фізику не подолали близько 10% учасників, а хімію — 5,5%.

Тест з математики цьогоріч викливав найбільше дискусій та критики. По-перше, критикували його обов'язковість, навіть, для вступу на творчі спеціальності, що позбавило низку абітурієнтів змоги вступити до українського вищих навчальних закладів на художні чи інші культурні факультети. По-друге, критикували за нелогічні завдання, які ніби й були покликані заплутати учня, замість перевірити його знання.

Нагадаємо, що у МОН, попри війну, вже розглядають можливість повернення до повноформатного ЗНО - для вступу до ЗВО в наступному році.