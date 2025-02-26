Мінімальні запаси нафтопродуктів: стартувала реєстрація учасників ринку

В Україні з 26 лютого 2025 року стартує процес надання доступу до електронної системи репортингу (ERS) для учасників ринку нафти та нафтопродуктів через реєстрацію та підписання відповідних договорів. Це система звітності щодо мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні.

Про це повідомив Оператор ринку.

Після цього, з 6 березня 2025 року, суб’єкти ринку зможуть завантажувати інформацію у ERS щодо обсягів на ринку нафти та нафтопродуктів в Україні, в тому числі щодо мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, а в подальшому щодо якості та безпечності нафти та нафтопродуктів.

Що відомо про електронну систему репортингу (ERS)

ERS – це онлайн-платформа, яка дозволяє збирати та аналізувати дані про ринок нафти та нафтопродуктів в Україні. Вона має створити прозорий механізм моніторингу формування, зберігання, використання та обміну даними про стратегічні запаси нафти й нафтопродуктів в Україні. В січні Міністерство енергетики визначило АТ Оператор ринку відповідальним за адміністрування ERS.

Завдання цієї електронної системи — створити прозорий механізм моніторингу формування, зберігання, використання та обміну даними про стратегічні запаси нафти й нафтопродуктів в Україні.

Що це означає для ринку?

Україна інтегрується в європейський енергетичний простір, і впровадження електронної системи звітності є одним із ключових кроків для забезпечення прозорості та відповідності найкращим практикам ЄС. Зокрема, аналогічні системи вже успішно працюють у країнах ЄС, таких як Німеччина, Франція, Польща та Чехія.

Система має забезпечити:

оперативний контроль за рівнем мінімальних запасів;

швидке реагування на можливі ризики нестачі нафтопродуктів;

гармонізацію з європейськими вимогами щодо безпеки енергопостачання.

Нагадаємо, для покращення регулювання нафтового ринку Кабінет міністрів України 17 грудня 2024 року затвердив порядок моніторингу якості, безпечності та обсягів нафтопродуктів.