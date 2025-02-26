Минимальные запасы нефтепродуктов: стартовала регистрация участников рынка

В Украине с 26 февраля 2025 года стартует процесс предоставления доступа к электронной системе репортинга (ERS) для участников рынка нефти и нефтепродуктов через регистрацию и подписание соответствующих договоров. Это система отчетности по минимальным запасам нефти и нефтепродуктов в Украине.

Об этом сообщил Оператор рынка.

После этого, с 6 марта 2025 года, субъекты рынка смогут загружать информацию в ERS по объемам на рынке нефти и нефтепродуктов в Украине, в том числе по минимальным запасам нефти и нефтепродуктов, а в дальнейшем по качеству и безопасности нефти и нефтепродуктов.

Что известно об электронной системе репортинга (ERS)

ERS – это онлайн-платформа, позволяющая собирать и анализировать данные о рынке нефти и нефтепродуктов в Украине. Она должна создать прозрачный механизм мониторинга формирования, хранения, использования и обмена данными о стратегических запасах нефти и нефтепродуктов в Украине. В январе Министерство энергетики определило АО Оператор рынка ответственным за администрирование ERS .

Задача этой электронной системы – создать прозрачный механизм мониторинга формирования, хранения, использования и обмена данными о стратегических запасах нефти и нефтепродуктов в Украине.

Что это значит для рынка?

Украина интегрируется в европейское энергетическое пространство, и внедрение электронной системы отчетности является одним из ключевых шагов по обеспечению прозрачности и соответствия лучшим практикам ЕС. В частности, аналогичные системы уже успешно работают в странах ЕС, таких как Германия, Франция, Польша и Чехия.

Система должна обеспечить:

оперативный контроль над уровнем минимальных запасов;

быстрое реагирование на возможные риски нехватки нефтепродуктов;

гармонизацию с европейскими требованиями по безопасности энергоснабжения.

Напомним, для улучшения регулирования нефтяного рынка Кабинет министров Украины 17 декабря 2024 утвердил порядок мониторинга качества, безопасности и объемов нефтепродуктов.