На кордоні Львівщини зафіксовано невеликі черги на виїзд

На виїзд з України у пунктах пропуску “Грушів”, “Краківець” та “Шегині” спостерігається невелике накопичення автомобілів. Черг із автобусів та на в’їзд до України немає.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної прикордонної служби.

На виїзд з України у трьох пунктах пропуску Львівщини спостерігається невелике накопичення автотранспорту. Станом на 13:00 у "Грушеві" очікують 20 автомобілів, у "Краківці" – 70, а у "Шегинях" – 30.

На в’їзд в Україну черг не зафіксовано. У решті пунктів пропуску області рух залишається вільним в обох напрямках. Автобусні перевезення також проходять без затримок.

Ситуація на кордоні Львівщини наразі стабільна, а пропускні пункти працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, у пунктах пропуску на румунському кордоні розпочато впровадження нової цифрової системи в'їзду/виїзду EES (Entry/Exit System). Ця система, призначена для громадян третіх країн, уже стартувала в низці ключових прикордонних пунктів.