На границе Львовской области зафиксированы небольшие очереди на выезд

На выезд из Украины в пунктах пропуска Грушев, Краковец и Шегини наблюдается небольшое накопление автомобилей. Очередей из автобусов и на въезд в Украину нет.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы.

На выезде из Украины в трех пунктах пропуска Львовщины наблюдается небольшое накопление автотранспорта. По состоянию на 13.00 в "Грушеве" ожидают 20 автомобилей, в "Краковке" - 70, а в "Шегинях" - 30.

На въезд в Украину очереди не зафиксированы. В остальных пунктах пропуска области движение остается свободным в обоих направлениях. Автобусные перевозки также проходят без задержек.

Ситуация на границе Львовщины стабильна, а пропускные пункты работают в обычном режиме.

Напомним, в пунктах пропуска на румынской границе начато внедрение новой цифровой системы въезда/выезда EES (Entry/Exit System). Эта система, предназначенная для граждан третьих стран, уже стартовала в ряде ключевых пограничных пунктов.