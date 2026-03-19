Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

--0,05

EUR

50,52

--0,11

Наличный курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На границе Львовской области зафиксированы небольшие очереди на выезд

пункты пропуска
Очереди на выезд из Украины в трех пунктах пропуска Львовщины / Правительственный портал

На выезд из Украины в пунктах пропуска Грушев, Краковец и Шегини наблюдается небольшое накопление автомобилей. Очередей из автобусов и на въезд в Украину нет.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы.

На выезде из Украины в трех пунктах пропуска Львовщины наблюдается небольшое накопление автотранспорта. По состоянию на 13.00 в "Грушеве" ожидают 20 автомобилей, в "Краковке" - 70, а в "Шегинях" - 30.

На въезд в Украину очереди не зафиксированы. В остальных пунктах пропуска области движение остается свободным в обоих направлениях. Автобусные перевозки также проходят без задержек.

Ситуация на границе Львовщины стабильна, а пропускные пункты работают в обычном режиме.

Напомним, в пунктах пропуска на румынской границе начато внедрение новой цифровой системы въезда/выезда EES (Entry/Exit System). Эта система, предназначенная для граждан третьих стран, уже стартовала в ряде ключевых пограничных пунктов.

Автор:
Ольга Опенько