НБУ вводить в обіг нову пам’ятну монету до Великодня у формі писанки: як виглядає

До великодніх свят Національний банк України вводить в обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень “Великодня радість. Писанка”.

Зазначається, що монета присвячена українському розпису - декоративному мистецтву, яке у 2024 році було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

В НБУ вирішили цьогоріч віддати шану традиціям одного з найдавніших етнографічних країв України – Поліссю. Саме поліські орнаменти відображає нова пам’ятна монета.

Про монету

Монета виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті– 31,1 г. Оздоблена емаллю та патинуванням. Її номінал – 10 гривень.

Аверс монети розділений на чотири сектори лініями, що утворюють хрест –сакральний знак, що символізує єдність буття, поєднуючи небо і землю. Кожен сектор репрезентує писанкарство Полісся та містить орнаменти, характерні для цього регіону:

Рівненщина – хвилі, сітка та грабельки;

Волинь – фрагмент зірки, крапки, грабельки, сонце та хвилі;

Житомирщина – грабельки та сонце;

Київщина – спіралі та сітка.

Кожен із цих елементів орнаменту має глибоке символічне значення: сонце та зірка – втілення світла, життєдайної енергії, розвитку та благополуччя; хвилі символізують воду, довголіття та плодючість; спіралі – знак нескінченності, захисту від злих духів і вічного плину життя; сітка – зв’язок між світами; грабельки – архаїчний символ дощу; крапки – це зерно, що означає зародження нового життя та продовження роду.

На реверсі відтворено писанку з традиційним орнаментом Чернігівщини – ружа (зоря). Вона символізує сонце, вогонь і світло, що уособлюють життя, благополуччя, енергію та весняне пробудження природи.

Тираж пам’ятної монети до 15 000 штук.

Придбати монету можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 7 квітня 2026 року. Також монету реалізовуватимуть банки-дистриб’ютори.

Нагадаємо, НБУ ввів в обіг три нові обігові пам’ятні монети номіналом 10 гривень, присвячені прифронтовим регіонам - Запорізькій, Харківській та Херсонській областям. Випуск став продовженням серії “Ми сильні. Ми разом”, що символізує єдність країни та стійкість її регіонів.