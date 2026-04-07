Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,60

43,49

EUR

50,65

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ вводить в обіг нову пам’ятну монету до Великодня у формі писанки: як виглядає

Пам’ятна монета “Великодня радість. Писанка” / НБУ

До великодніх свят Національний банк України вводить в обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень “Великодня радість. Писанка”.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що монета присвячена українському розпису - декоративному мистецтву, яке у 2024 році було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

В НБУ вирішили цьогоріч віддати шану традиціям одного з найдавніших етнографічних країв України – Поліссю. Саме поліські орнаменти відображає нова пам’ятна монета.

Про монету

Монета виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті– 31,1 г. Оздоблена емаллю та патинуванням. Її номінал – 10 гривень.

Аверс монети розділений на чотири сектори лініями, що утворюють хрест –сакральний знак, що символізує єдність буття, поєднуючи небо і землю. Кожен сектор репрезентує писанкарство Полісся та містить орнаменти, характерні для цього регіону:

  • Рівненщина – хвилі, сітка та грабельки; 
  • Волинь – фрагмент зірки, крапки, грабельки, сонце та хвилі;
  • Житомирщина – грабельки та сонце; 
  • Київщина – спіралі та сітка.

Кожен із цих елементів орнаменту має глибоке символічне значення: сонце та зірка – втілення світла, життєдайної енергії, розвитку та благополуччя; хвилі символізують воду, довголіття та плодючість; спіралі – знак нескінченності, захисту від злих духів і вічного плину життя; сітка – зв’язок між світами; грабельки – архаїчний символ дощу; крапки – це зерно, що означає зародження нового життя та продовження роду.

На реверсі відтворено писанку з традиційним орнаментом Чернігівщини – ружа (зоря). Вона символізує сонце, вогонь і світло, що уособлюють життя, благополуччя, енергію та весняне пробудження природи. 

Тираж пам’ятної монети до 15 000 штук.

Придбати монету можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 7 квітня 2026 року. Також монету реалізовуватимуть банки-дистриб’ютори.

Нагадаємо, НБУ ввів в обіг три нові обігові пам’ятні монети номіналом 10 гривень, присвячені прифронтовим регіонам - Запорізькій, Харківській та Херсонській областям. Випуск став продовженням серії “Ми сильні. Ми разом”, що символізує єдність країни та стійкість її регіонів.

Автор:
Світлана Манько