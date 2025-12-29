Запланована подія 2

НБУ презентував золоту пам’ятну монету: кому присвячена

Національний банк України презентував золоту пам’ятну монету номінал 20 гривень, , присвячену Архістратигу Михаїлу.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє пресслужба НБУ

У регуляторі зауважують, що під час повномасштабної війни саме образ Архангела Михаїла став надзвичайно популярним в Україні, зокрема серед українських захисників та захисниць, адже саме цей святий вважається заступником тих, хто бореться за справедливість.

Про пам’ятну монету

Пам’ятна монета має номінал 20 гривень і виготовлена із золота 900 проби.

На аверсі на тлі патерну з ММ-14 (“Малюнка маскувального зразка 2014 року”, відомого також під неофіційними назвами “Піксель” та “Український піксель”) зображено стилізований лавровий вінок, що символізує славу та перемогу.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла. Праворуч та ліворуч розташовані стилізовані силуети воїнів Збройних Сил України, гвинтокрили та протитанкові їжаки, що композиційно підкреслюють боротьбу за збереження незалежності. По колу напис  з поеми Тараса Шевченка “Гайдамаки”: …За нас і душі праведних, і сила Архістратига Михаїла".

Тираж монети до 10 000 штук.

Реалізація пам’ятної монети розпочнеться в січні 2026 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банках-дистриб’юторах. 

Нагадаємо, нещодавно НБУ презентував нову пам’ятну монету номінал 10 гривень "Дух Різдва".

Автор:
Світлана Манько