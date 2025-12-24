Запланована подія 2

НБУ презентував нову пам’ятну монету "Дух Різдва": як виглядає (ФОТО)

Національний банк України презентував нову пам’ятну монету номінал 10 гривень "Дух Різдва".

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє пресслужба НБУ

"Наша нова пам’ятна монета "Дух Різдва" увібрала у себе глибокі традиції світлого родинного свята, які поколіннями тримають українців разом. Стилізоване зображення золотистого солом’яного дідуха, традиційного атрибута українського Різдва, та сповнена тепла і затишку передріздвяної трапези української сім’ї. І хоча багато родин сьогодні розділені відстанню, проте у серцях одне одного ми за спільним святковим столом. Тримаймо цей зв’язок!" – наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Про пам’ятну монету

Монета має номінал 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г.

Елементи оздоблення – двостороння локальна позолота зі вставкою діаманту (1,5 мм).

На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізоване зображення солом’яного дідуха. Його основу прикрашає солом’яний янгол, що символізує захист і благу вість. Тло композиції розділене на дві площини, що нагадують вікно, осяяне світлом зірок у Святвечір. Одна із зірок символізує Віфлеємську зорю (у її центрі сяє діамант).

На реверсі монети зображена традиційна передріздвяна трапеза української сім’ї, де образи батька, матері та дітей візуально ототожнюються з небесними світилами: німби навколо їхніх голів символізують Сонце (дружина), Місяць (чоловік) та зірки (їхні діти). Перед родиною – стіл із дванадцятьма стравами: кутею, варениками, пампухами, рибою та іншими традиційними частуваннями, а також головками часнику – оберегом від нечистої сили.

Тираж пам’ятну монету становить до 15 000 штук.

Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами розпочнеться в січні 2026 року.

Нагадаємо, 22 грудня на честь праці українських послів та консулів Національний банк України випустив особливу пам’ятну монету "Дипломатія" номіналом 5 гривень. 

Автор:
Світлана Манько