Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,10

--0,05

EUR

49,64

+0,15

Наличный курс:

USD

42,10

41,90

EUR

49,80

49,45

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ представил новую памятную монету "Дух Рождества": как выглядит (ФОТО)

памятная монета Дух Рождества
НБУ представил новую памятную монету "Дух Рождества" / НБУ

Национальный банк Украины представил новую памятную монету номинал 10 гривен "Дух Рождества".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Наша новая памятная монета "Дух Рождества" вобрала в себя глубокие традиции светлого семейного праздника, которые поколениями держат украинцев вместе. сердцах друг друга мы за общим праздничным столом. – подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

О памятной монете

У монеты номинал 10 гривен. Она изготовлена из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г.

Элементы отделки – двусторонняя локальная позолота со вставкой бриллианта (1,5 мм).

Фото 2 — НБУ представил новую памятную монету "Дух Рождества": как выглядит (ФОТО)

На аверсе монеты в центре композиции размещено стилизованное изображение соломенного старика. Его основу украшает соломенный ангел, символизирующий защиту и благость. Фон композиции разделен на две плоскости, напоминающие окно, озаренное светом звезд в Сочельник. Одна из звезд символизирует Вифлеемскую звезду (в ее центре сияет бриллиант).

Фото 3 — НБУ представил новую памятную монету "Дух Рождества": как выглядит (ФОТО)

На реверсе монеты изображена традиционная предрождественская трапеза украинской семьи, где образы отца, матери и детей визуально отождествляются с небесными светилами: нимбы вокруг их голов символизируют Солнце (жена), Луна (супруг) и звезды (их дети). Перед семьей – стол с двенадцатью блюдами: кутью, варениками, пампухами, рыбой и другими традиционными угощениями, а также головками чеснока – оберегом от нечистой силы.

Фото 4 — НБУ представил новую памятную монету "Дух Рождества": как выглядит (ФОТО)

Тираж памятной монеты составляет до 15 000 штук.

Ее реализация в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется в январе 2026 года.

Напомним, 22 декабря в честь труда украинских послов и консулов Национальный банк Украины выпустил особую памятную монету "Дипломатия" номиналом в 5 гривен.

Автор:
Светлана Манько