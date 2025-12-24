НБУ представил новую памятную монету "Дух Рождества": как выглядит (ФОТО)

Национальный банк Украины представил новую памятную монету номинал 10 гривен "Дух Рождества".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Наша новая памятная монета "Дух Рождества" вобрала в себя глубокие традиции светлого семейного праздника, которые поколениями держат украинцев вместе. сердцах друг друга мы за общим праздничным столом. – подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

О памятной монете

У монеты номинал 10 гривен. Она изготовлена из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г.

Элементы отделки – двусторонняя локальная позолота со вставкой бриллианта (1,5 мм).

На аверсе монеты в центре композиции размещено стилизованное изображение соломенного старика. Его основу украшает соломенный ангел, символизирующий защиту и благость. Фон композиции разделен на две плоскости, напоминающие окно, озаренное светом звезд в Сочельник. Одна из звезд символизирует Вифлеемскую звезду (в ее центре сияет бриллиант).

На реверсе монеты изображена традиционная предрождественская трапеза украинской семьи, где образы отца, матери и детей визуально отождествляются с небесными светилами: нимбы вокруг их голов символизируют Солнце (жена), Луна (супруг) и звезды (их дети). Перед семьей – стол с двенадцатью блюдами: кутью, варениками, пампухами, рыбой и другими традиционными угощениями, а также головками чеснока – оберегом от нечистой силы.

Тираж памятной монеты составляет до 15 000 штук.

Ее реализация в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется в январе 2026 года.

Напомним, 22 декабря в честь труда украинских послов и консулов Национальный банк Украины выпустил особую памятную монету "Дипломатия" номиналом в 5 гривен.