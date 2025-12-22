Запланована подія 2

Оливковая ветвь и казацкая печать: НБУ представил новую памятную монету "Дипломатия" (ФОТО)

нбу выпустил новую монету "Дипломатия"
НБУ представил новую памятную монету "Дипломатия" / НБУ

В честь труда украинских послов и консулов Национальный банк Украины выпустил особую памятную монету "Дипломатия" номиналом в 5 гривен. Презентация состоялась символически – в День работников дипломатической службы непосредственно в Министерстве иностранных дел. 

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что эта монета - знак искренней благодарности за невероятные усилия дипломатов на мировой арене.

"Мы чувствуем, насколько мощна политическая энергия мира, который стоит вместе с Украиной. И понимаем, в каких невероятных усилиях это ежедневно нуждается. Национальный банк говорит "Спасибо!" работникам дипломатической службы Украины", – сказал Пышный.

Символизм и дизайн

Монета номиналом 5 гривен – это не просто платежное средство, а настоящее произведение искусства, над которым работали известные художники Владимир Таран и братья Харуки.

Аверс монеты украшает стилизованная оливковая ветвь – древний символ мира и добрососедства, являющийся основой международных отношений.

Памятная монета "Дипломатия"
Памятная монета "Дипломатия" / НБУ

В реверсе монеты зашифровано глубокое содержание:

  • переплетенные линии напоминают о сложности современных международных связей;
  • треугольник символизирует непреклонную устойчивость украинской дипломатической школы;
  • печать Войска Запорожского (1648–1649 годах) в центре композиции напоминает миру, что украинские государственные традиции и дипломатия имеют глубокие корни, уходящие от времен казачества.
Памятная монета "Дипломатия"
Памятная монета "Дипломатия" / НБУ

Коллекционная ценность

Монета выпущена лимитированным тиражом – до 75 000 штук. Она продается в специальной сувенирной упаковке, что делает ее идеальным подарком или ценным экспонатом для частной коллекции. Реализация монет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ начнется с 24 декабря 2025 года. Также приобрести памятные монеты можно будет у банков-дистрибьюторов – список на сайте НБУ.

Напомним, 14 декабря НБУ ввел в обращение памятную монету "Украинский хлопок. Беспилотный надводный аппарат Magura", посвященную инновационной разработке украинских оружейников, помогающей военным эффективно уничтожать вражескую технику на море и в воздухе.

Автор:
Татьяна Ковальчук