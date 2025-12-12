Запланована подія 2

НБУ выпустил монету в честь спецоперации СБУ "Паутина": какой дизайн

НБУ, монета
Новая монета НБУ увековечивает героизм СБУ / НБУ

В честь успешной спецоперации "Паутина", которую Служба безопасности Украины провела в глубоком тылу врага, Национальный банк Украины выпустил памятную монету.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

"Операция "Паутина" стала жестким ударом для врага и гордостью для страны. Наша монета символически запечатлевает в металле не только факт проведения этой уникальной операции, но и наше уважение к украинской спецслужбе, а также силу институции, которая ежедневно титаническим трудом защищает страну - точно и бескомпромиссно", - подчеркнул глава государства.

О дизайне монеты

  • На аверсе памятной монеты в центре композиции размещен стилизованный образ троянского коня, за которым виден силуэт грузовика, перевозившего FPV-дроны на боевые позиции. Также на монете изображена эмблема Службы безопасности Украины с надписью "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!".
  • На реверсе сверху изображен силуэт дрона с боевой частью. Посредине размещена надпись "117 FPV/дронов" – это общее количество беспилотников, задействованных в спецоперации. В центре виден зеркальный силуэт стратегического самолета, ставшего одной из главных целей удара в момент его поражения. Над ним изображена стилизованная паутина, объединяющая четыре пораженных аэродрома, иллюстрируя сетевой характер операции и ее стратегическую слаженность.
Дополнительным элементом монеты является тактическая шкала с цифрами, которая в системе управления дронами обеспечивает точность наведения оператором. В нижней части полукругом размещена надпись "Спецоперация СБУ "Паутина".

Тираж монеты составляет до 75 000 штук и реализуется в сувенирной упаковке. Купить ее в интернет-магазине НБУ можно будет с 16 декабря.

Напомним, в ноябре НБУ выпустил новую памятную монету серии "Выдающиеся личности Украины", посвященную 120-летию со дня рождения Нила Хасевича - легендарного художника-графика и деятеля украинского подполья, соединившего искусство с борьбой за свободу страны.

Автор:
Ольга Опенько