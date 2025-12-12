Запланована подія 2

НБУ випустив монету на честь спецоперації СБУ "Павутина": який дизайн

На честь успішної спецоперації “Павутина”, яку Служба безпеки України провела в глибокому тилу ворога, Національний банк України випустив пам’ятну монету.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

"Операція "Павутина" стала жорстким ударом для ворога і гордістю для країни. Наша монета символічно вкарбовує в металі не лише факт проведення цієї унікальної операції, а й нашу повагу до української спецслужби, а також силу інституції, яка щодня титанічною працею захищає країну – точно й безкомпромісно", – наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

 Про дизайн монети

  • На аверсі пам’ятної монети в центрі композиції розміщено стилізований образ троянського коня, за яким видно силует вантажівки, що перевозила FPV-дрони на бойові позиції. Також на монеті зображено емблему Служби безпеки України з написом "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!".
  •  На реверсі зверху зображено силует дрона з бойовою частиною. Посередині розміщено напис "117 FPV / дронів" – це загальна кількість безпілотників, задіяних у спецоперації. У центрі видно дзеркальний силует стратегічного літака, який став однією з головних цілей удару, у момент його ураження. Над ним зображена стилізована павутина, що поєднує чотири уражені аеродроми, ілюструючи мережевий характер операції та її стратегічну злагодженість.
Додатковим елементом монети є тактична шкала з цифрами, яка у системі керування дронами забезпечує точність наведення оператором. У нижній частині півколом розміщено напис "Спецоперація СБУ "Павутина".

Тираж монети складає до 75 000 штук і реалізується у сувенірному пакованні. Придбати її в інтернет-магазині НБУ можна буде з 16 грудня.

Нагадаємо, у листопаді НБУ випустив нову пам’ятну монету серії "Видатні особистості України", присвячену 120-річчю від дня народження Ніла Хасевича – легендарного художника-графіка та діяча українського підпілля, який поєднав мистецтво з боротьбою за свободу країни.

Автор:
Ольга Опенько