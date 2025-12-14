Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

49,52

+0,30

Наличный курс:

USD

42,38

42,28

EUR

49,83

49,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ выпустил памятную монету в честь украинского надводного дрона Magura

нбу
Монета посвящена Magura / НБУ

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Украинский хлопок. Беспилотный надводный аппарат Magura", посвященную инновационной разработке украинских оружейников, которая помогает военным эффективно уничтожать вражескую технику на море и воздухе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой НБУ .

У монеты номинал 5 гривен.

Как выглядит монета

На реверсе изображен стилизованный надводный беспилотник Magura, рассекающий морские волны, а также сцену уничтожения вражеского истребителя Су-30. Кроме того, на монете представлена эмблема Главного управления разведки Министерства обороны Украины и спецподразделения "Groop 13", применявшего эти дроны в боевых операциях.

На аверсе монеты изображен стилизованный образ Магуры — праславянской богини войны, победы и вечной жизни, в честь которой и назван беспилотный катер.

Тираж монеты ограничен до 75 000 штук и она реализуется в сувенирной упаковке. Художники монеты – Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук, скульптор – Владимир Демьяненко.

Памятная монета введена в обращение 12 декабря 2025 года. Ее продажа через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ начнется с 16 декабря 2025 года. Также монету можно будет приобрести через банки-дистрибьюторы; полный список доступен на сайте НБУ.

"Наша новая памятная монета увековечивает инженерное мастерство украинских разработчиков оружия и боевое доблесть воинов, которые превратили морские дроны в один из самых эффективных видов вооружения в этой войне", — отметили в НБУ.

Напомним, вчера в честь успешной спецоперации Паутина, которую Служба безопасности Украины провела в глубоком тылу врага, Национальный банк Украины выпустил памятную монету.

Автор:
Татьяна Гойденко