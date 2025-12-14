НБУ выпустил памятную монету в честь украинского надводного дрона Magura

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Украинский хлопок. Беспилотный надводный аппарат Magura", посвященную инновационной разработке украинских оружейников, которая помогает военным эффективно уничтожать вражескую технику на море и воздухе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой НБУ .

У монеты номинал 5 гривен.

Как выглядит монета

На реверсе изображен стилизованный надводный беспилотник Magura, рассекающий морские волны, а также сцену уничтожения вражеского истребителя Су-30. Кроме того, на монете представлена эмблема Главного управления разведки Министерства обороны Украины и спецподразделения "Groop 13", применявшего эти дроны в боевых операциях.

На аверсе монеты изображен стилизованный образ Магуры — праславянской богини войны, победы и вечной жизни, в честь которой и назван беспилотный катер.

Тираж монеты ограничен до 75 000 штук и она реализуется в сувенирной упаковке. Художники монеты – Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук, скульптор – Владимир Демьяненко.

Памятная монета введена в обращение 12 декабря 2025 года. Ее продажа через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ начнется с 16 декабря 2025 года. Также монету можно будет приобрести через банки-дистрибьюторы; полный список доступен на сайте НБУ.

"Наша новая памятная монета увековечивает инженерное мастерство украинских разработчиков оружия и боевое доблесть воинов, которые превратили морские дроны в один из самых эффективных видов вооружения в этой войне", — отметили в НБУ.

