Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

49,52

+0,30

Готівковий курс:

USD

42,38

42,28

EUR

49,83

49,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ випустив пам’ятну монету на честь українського надводного дрона Magura

нбу
Монета присвячена Magura / НБУ

Національний банк України увів в обіг пам’ятну монету "Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат Magura", присвячену інноваційній розробці українських зброярів, яка допомагає військовим ефективно знищувати ворожу техніку на морі та в повітрі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням НБУ.

Монета має номінал 5 гривень.

Як виглядає монета

На реверсі зображено стилізований надводний безпілотник Magura, який розсікає морські хвилі, а також сцену знищення ворожого винищувача Су-30. Крім того, на монеті представлена емблема Головного управління розвідки Міністерства оборони України та спецпідрозділу "Groop 13", який застосовував ці дрони в бойових операціях.

На аверсі монети зображено стилізований образ Магури — праслов’янської богині війни, перемоги та вічного життя, на честь якої й названо безпілотний катер.

Тираж монети обмежений до 75 000 штук і вона реалізується у сувенірному пакованні. Художники монети — Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, скульптор — Володимир Дем’яненко.

Пам’ятна монета введена в обіг 12 грудня 2025 року. Її продаж через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 16 грудня 2025 року. Також монету можна буде придбати через банків-дистриб’юторів; повний перелік доступний на сайті НБУ.

"Наша нова пам’ятна монета увічнює інженерну майстерність українських розробників зброї і бойову звитягу воїнів, які перетворили морські дрони на один із найефективніших видів озброєння в цій війні", — наголосили у НБУ.

Нагадаємо, вчора на честь успішної спецоперації “Павутина”, яку Служба безпеки України провела в глибокому тилу ворога, Національний банк України випустив пам’ятну монету.

Автор:
Тетяна Гойденко