НБУ випустив пам’ятну монету на честь українського надводного дрона Magura

Національний банк України увів в обіг пам’ятну монету "Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат Magura", присвячену інноваційній розробці українських зброярів, яка допомагає військовим ефективно знищувати ворожу техніку на морі та в повітрі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням НБУ.

Монета має номінал 5 гривень.

Як виглядає монета

На реверсі зображено стилізований надводний безпілотник Magura, який розсікає морські хвилі, а також сцену знищення ворожого винищувача Су-30. Крім того, на монеті представлена емблема Головного управління розвідки Міністерства оборони України та спецпідрозділу "Groop 13", який застосовував ці дрони в бойових операціях.

На аверсі монети зображено стилізований образ Магури — праслов’янської богині війни, перемоги та вічного життя, на честь якої й названо безпілотний катер.

Тираж монети обмежений до 75 000 штук і вона реалізується у сувенірному пакованні. Художники монети — Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, скульптор — Володимир Дем’яненко.

Пам’ятна монета введена в обіг 12 грудня 2025 року. Її продаж через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 16 грудня 2025 року. Також монету можна буде придбати через банків-дистриб’юторів; повний перелік доступний на сайті НБУ.

"Наша нова пам’ятна монета увічнює інженерну майстерність українських розробників зброї і бойову звитягу воїнів, які перетворили морські дрони на один із найефективніших видів озброєння в цій війні", — наголосили у НБУ.

