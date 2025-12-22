Запланована подія 2

Оливкова гілка та козацька печатка: НБУ презентував нову пам’ятну монету "Дипломатія" (ФОТО)

На честь праці українських послів та консулів Національний банк України випустив особливу пам’ятну монету "Дипломатія" номіналом 5 гривень. Презентація відбулася символічно — у День працівників дипломатичної служби безпосередньо в Міністерстві закордонних справ. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НБУ.

Голова НБУ Андрій Пишний підкреслив, що ця монета є знаком щирої вдячності за неймовірні зусилля дипломатів на світовій арені.

"Ми відчуваємо, наскільки потужною є політична енергія світу, який стоїть разом з Україною. І розуміємо, яких неймовірних зусиль це щоденно потребує. Національний банк говорить "Дякую!" працівникам дипломатичної служби України", ‒ сказав Пишний.

Символізм та дизайн

Монета номіналом 5 гривень — це не просто платіжний засіб, а справжній витвір мистецтва, над яким працювали відомі художники Володимир Таран та брати Харуки.

Аверс монети прикрашає стилізована оливкова гілка — прадавній символ миру та добросусідства, що є основою міжнародних відносин.

У реверс монети зашифровано глибокий зміст:

  • переплетені лінії нагадують про складність сучасних міжнародних зв'язків; 
  • трикутник символізує непохитну стійкість української дипломатичної школи; 
  • печатка Війська Запорізького (1648–1649 роках) у центрі композиції нагадує світу, що українські державні традиції та дипломатія мають глибоке коріння, яке сягає часів козацтва.
Колекційна цінність

Монета випущена лімітованим тиражем — до 75 000 штук. Вона продається у спеціальному сувенірному пакованні, що робить її ідеальним подарунком або цінним експонатом для приватної колекції. Реалізація монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 24 грудня 2025 року. Також придбати пам’ятні монети можна буде в банків-дистриб’юторів – перелік на сайті НБУ.

Нагадаємо, 14 грудня НБУ увів в обіг пам’ятну монету "Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат Magura", присвячену інноваційній розробці українських зброярів, яка допомагає військовим ефективно знищувати ворожу техніку на морі та в повітрі.

Автор:
Тетяна Ковальчук