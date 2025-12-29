НБУ презентовал золотую памятную монету: кому посвящена

Национальный банк Украины презентовал золотую памятную монету номинал 20 гривен, посвященную Архистратигу Михаилу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе отмечают, что во время полномасштабной войны именно образ Архангела Михаила стал чрезвычайно популярен в Украине, в частности среди украинских защитников и защитниц, ведь именно этот святой считается покровителем тех, кто борется за справедливость.

О памятной монете

Памятная монета имеет номинал в 20 гривен и изготовлена из золота 900 пробы.

На аверсе на фоне паттерна из ММ-14 ("Рисунок маскировочного образца 2014 года", известного также под неофициальными названиями "Пиксель" и "Украинский пиксель") изображен стилизованный лавровый венок, символизирующий славу и победу.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображена Архистратига Михаила. Справа и слева расположены стилизованные силуэты воинов Вооруженных Сил Украины, вертолеты и противотанковые ежи, композиционно подчеркивающие борьбу за сохранение независимости. По кругу надпись из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки": ...За нас и души праведных, и сила Архистратига Михаила".

Тираж монеты составляет до 10 000 штук.

Реализация памятной монеты начнется в январе 2026 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банках-дистрибьюторах.

Напомним, недавно НБУ представил новую памятную монету номинал 10 гривен "Дух Рождества".