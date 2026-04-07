НБУ вводит в обращение новую памятную монету к Пасхе в форме писанки: как выглядит

Памятная монета "Пасхальная радость. Писанка" / НБУ

К пасхальным праздникам Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную монету номиналом 10 гривен "Пасхальная радость. Писанка".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба НБУ.

Отмечается, что монета посвящена украинской росписи – декоративному искусству, которое в 2024 году было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В НБУ решили в этом году отдать честь традициям одного из древнейших этнографических краев Украины – Полесью. Именно полесские орнаменты изображает новая памятная монета.

О монете

Монета изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г. Украшена эмалью и патинированием. Ее номинал – 10 гривен.

Аверс монеты разделен на четыре сектора линиями, образующими крест – сакральный знак, символизирующий единство бытия, совмещая небо и землю. Каждый сектор представляет писанок Полесья и содержит орнаменты, характерные для этого региона:

  • Ровенщина – волны, сетка и грабельки;
  • Волынь – фрагмент звезды, точки, грабельки, солнца и волны;
  • Житомирщина – грабельки и солнце;
  • Киевщина – спирали и сетка.

Каждый из этих элементов орнамента имеет глубокое символическое значение: солнце и звезда – воплощение света, животворной энергии, развития и благополучия; волны символизируют воду, долголетие и плодовитость; спирали – знак бесконечности, защиты от злых духов и вечного течения жизни; сетка – связь между мирами; грабельки – архаический символ дождя; точки – это зерно, что означает зарождение новой жизни и продолжение рода.

На реверсе воспроизведена писанка с традиционным орнаментом Черниговщины – роза (звезда). Она символизирует солнце, огонь и свет, олицетворяющие жизнь, благополучие, энергию и весеннее пробуждение природы.

Тираж памятной монеты составляет до 15 000 штук.

Купить монету можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 7 апреля 2026 года. Также монету будут реализовывать банки-дистрибьюторы.

Напомним, НБУ ввел в обращение три новых оборотных памятных монеты номиналом 10 гривен, посвященные прифронтовым регионам - Запорожской, Харьковской и Херсонской областям. Выпуск стал продолжением серии "Мы сильны. Мы вместе", что символизирует единство страны и устойчивость ее регионов.

Автор:
Светлана Манько