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НКРЕКП обрала нового голову: ним став Юрій Власенко
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обрала Юрія Власенка головою. Руслан Слободян склав повноваження керівника НКРЕКП, але залишається членом Комісії.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НКРЕКП.
Рішення про обрання Власенка члени Комісії ухвалили шляхом таємного голосування.
Зміна голови не впливає на склад НКРЕКП: Руслан Слободян продовжить роботу як член регулятора, хоча 5 серпня шляхом таємного голосування його обрали новим головою регулятора.
Голова НКРЕКП обирається членами Комісії з її складу. Водночас рішення щодо регулювання ринків електроенергії, газу та комунальних послуг ухвалюються колегіально.
Нагадаємо, у серпні 2024 року Юрій Власенко вже став головою НКРЕКП за результатами таємного голосування членів Комісії.