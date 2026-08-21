НКРЕКП обрала нового голову: ним став Юрій Власенко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обрала Юрія Власенка головою. Руслан Слободян склав повноваження керівника НКРЕКП, але залишається членом Комісії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НКРЕКП.

Рішення про обрання Власенка члени Комісії ухвалили шляхом таємного голосування.

Зміна голови не впливає на склад НКРЕКП: Руслан Слободян продовжить роботу як член регулятора, хоча 5 серпня шляхом таємного голосування його обрали новим головою регулятора.

Голова НКРЕКП обирається членами Комісії з її складу. Водночас рішення щодо регулювання ринків електроенергії, газу та комунальних послуг ухвалюються колегіально.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Юрій Власенко вже став головою НКРЕКП за результатами таємного голосування членів Комісії.