Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,61

--0,09

EUR

52,13

+0,26

Готівковий курс:

USD

44,87

44,75

EUR

52,30

52,05

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НКРЕКП обрала нового голову: ним став Юрій Власенко

вивіска НКРЕКП
НКРЕКП обрала нового голову

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обрала Юрія Власенка головою. Руслан Слободян склав повноваження керівника НКРЕКП, але залишається членом Комісії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НКРЕКП.

Рішення про обрання Власенка члени Комісії ухвалили шляхом таємного голосування.

Зміна голови не впливає на склад НКРЕКП: Руслан Слободян продовжить роботу як член регулятора, хоча 5 серпня шляхом таємного голосування його обрали новим головою регулятора.

Голова НКРЕКП обирається членами Комісії з її складу. Водночас рішення щодо регулювання ринків електроенергії, газу та комунальних послуг ухвалюються колегіально.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Юрій Власенко вже став головою НКРЕКП за результатами таємного голосування членів Комісії.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності