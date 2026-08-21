НКРЭКУ избрала нового председателя: им стал Юрий Власенко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избрала Юрия Власенко главой. Руслан Слободян сложил полномочия руководителя НКРЭКУ, но остается членом Комиссии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение НКРЭКУ.

Решение об избрании Власенко члены Комиссии приняли тайным голосованием.

Смена председателя не влияет на состав НКРЭКУ: Руслан Слободян продолжит работу как член регулятора, хотя 5 августа путем тайного голосования его избрали новым главой регулятора.

Председатель НКРЭКУ избирается членами Комиссии по ее составу. В то же время, решения по регулированию рынков электроэнергии, газа и коммунальных услуг принимаются коллегиально.

Напомним, в августе 2024 года Юрий Власенко уже стал главой НКРЭКУ по результатам тайного голосования членов Комиссии.