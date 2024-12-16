Норвегія надасть $242 млн на зміцнення українського військово-морського флоту

Норвегія виділить 2,7 мільярда норвезьких крон (близько 242 млн доларів) на зміцнення українського військово-морського флоту. Кошти підуть у тому числі на захист людей в Україні від російських атак, розмінування та навчання українських солдат.

Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії.

"Україна потребує більшої підтримки, щоб послабити російські військово-морські сили у Чорному морі у майбутньому. Це необхідно для захисту українського населення та інфраструктури від атак російського Чорноморського флоту", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Він також наголосив, що важливо захистити експорт зерна та інших товарів морським шляхом, що забезпечує важливі доходи для України.

Частина норвезьких коштів піде на системи розмінування, оскільки міни є серйозною проблемою для безпечного судноплавства та руху в Чорному морі, а заходи з розмінування вимагають великих зусиль. За словами норвезького міністра оборони Бьорна Арільда Грама, наразі ведеться робота над кількома конкретними проектами інновацій та розробок для підвищення безпеки на морі.

Підготовка українських солдатів

Морський навчальний центр, створений у рамках Коаліції можливостей, отримає підтримку до 130 мільйонів норвезьких крон (близько 11,7 млн доларів) у 2025 році. У цьому центрі військовослужбовці з кількох країн, включаючи Норвегію, проводять навчання українських військових із морських операцій. Крім того, уряд виділив 150 мільйонів норвезьких крон (13,5 млн доларів) на закупівлю малих суден, які будуть передані Україні, та на внесок Збройних сил у підготовку та навчання українських керманичів малих суден для річкових операцій у навчальному центрі.

Прем'єр-міністр Стьоре оголосив про нову допомогу Україні у межах норвезької програми Нансена, під час зустрічі у Хоконсверні із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у понеділок. Норвегія та Великобританія очолюють коаліцію з військово-морського потенціалу для України, яка була створена у грудні минулого року.

Як Норвегія допомагає Україні

Нещодавно стало відомо, що Норвегія збирається передати Україні оборонні технології для підтримки виробництва 155-мм артилерійських снарядів. Ця підтримка буде надана через норвезьку промисловість і сприятиме зміцненню спроможностей України виробляти сучасні боєприпаси на власній території.

Також Норвегія оголосила про передачу Україні шести винищувачів F-16. Крім того повідомлялося, що Норвегія виділить 92,69 мільйона доларів на зміцнення протиповітряної оборони України.

Додамо також, що уряд Норвегії надав Україні грантову допомогу у розмірі 100 мільйонів євро для підтримки та відновлення енергетичного сектору країни.