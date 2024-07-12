Норвегія виділить понад $90 млн на посилення української ППО

Норвегія виділить 1 мільярд крон (92,69 мільйона доларів) на зміцнення протиповітряної оборони України.

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Про це заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере на саміті НАТО у Вашингтоні, інформує агентство Reuters.

Оголошення було зроблено на наступний день після того, як Норвегія заявила про передачу Україні шести винищувачів F-16.

"Українцям потрібно більше засобів протиповітряної оборони, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет", - йдеться у заяві Стере.

"Жорстокі атаки, які ми спостерігали минулого тижня, показують, чому для українців так важливо мати потужний захист від російських повітряних атак", - додав він.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки 8 липня по всій Україні загинули десятки людей. Також постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві.

Союзники оголосили про виділення Україні $1 млрд на ППО

На саміті НАТО у Вашингтоні союзники оголосили про виділення Україні пакету допомоги у розмірі 1 мільярд доларів на підтримку протиповітряної оборони, а також про надання систем Patriot, NASAMS і SAMP-T.

У спільній заяві країн-союзників зазначається, що США, Німеччина та Румунія передадуть Україні додаткові стратегічні системи протиповітряної оборони, зокрема батареї Patriot. Нідерланди та інші партнери забезпечать ці батареї необхідними компонентами, а Італія передасть систему SAMP-T.

Також зазначається, що у найближчі місяці США та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем ППО, серед яких NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard. Ці системи ще більше розширять та посилять покриття протиповітряної оборони України.

Декілька країн НАТО, включаючи Канаду, Норвегію, Іспанію та Великобританію, продовжать відігравати невід'ємну роль у наданні цих систем, а багато інших союзників України надаватимуть допомогу у наданні перехоплювачів.