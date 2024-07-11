США та Австралія виділяють Україні нові пакети військової допомоги

Президент США Джозеф Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, де проходить саміт НАТО, оголосив про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки. Також пакет допомоги пообіцяла Австралія.

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Під час пресконференції з Зеленським, Байден анонсував новий пакет безпекової допомоги Україні, який стане восьмим з моменту підписання закону про національну безпеку.

Він також підтвердив намір забезпечити Україну винищувачами F-16 цього літа, працюючи над цим спільно з союзниками по НАТО.

"Сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки. Це буде восьмий пакет, який я затвердив відтоді, як ми підписали законопроєкт про національну безпеку", - сказав Байден.

За даними ЗМІ, оціночна вартість пакета становить $225. У ньому буде, зокрема, додаткова батарея Patriot, ракети до NASAMS, боєприпаси до HIMARS і артилерії, протитанкова зброя.

Допомога від Австралії

Уряд Австралії має намір надати Україні ще 250 мільйонів доларів військової підтримки — це найбільший внесок у військові дії з моменту вторгнення Росії.

Окрім цього, деякі військовослужбовці Австралії, які вже працюють в Європі, будуть переведені на нову програму безпеки та навчання НАТО для України. Програма спрямована на підвищення обороноздатності України та вдосконалення навичок українських військових.

Як пише ABC NEWS, віце-прем’єр-міністр Річард Марлз оголосить додаткові подробиці у Вашингтоні, де він та інші лідери Азійсько-Тихоокеанського регіону збираються зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО.

Допомога від інших країн

Під час саміту НАТО низка країн також вирішити збільшити допомогу Україні.

Прем'єрк-мінітерка Данії Метте Фредеріксен закликала віддати Україні всі засоби ППО, які є в країні, пише "Голос Америки".

“Ми вирішили багато місяців тому віддати всю нашу артилерію Україні. Чому? Тому що в Україні її застосують краще, ніж у Данії. І зараз ми повинні зробити те саме із протиповітряною обороною”, – сказала Фредеріксен під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Нідерланди виділять додатково 20 мільйонів євро в спільний фонд нової коаліції з безпілотників. Це має призвести до поставки в Україну 1 мільйона так званих First Person View (ударних) безпілотників, за допомогою яких пілот може вести розвідку на відстані.

11 липня до України від Литви прибули системи захисту від дронів, патрони 5,56х45 мм і розкладачки для української армії. Також Литва вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетехніку M577, бронетехніку M113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомету Carl Gustaf, дистанційні системи детонації RISE-1, генератори, демонтовані деталі легкого штурмовика L-39ZA Albatros та інше забезпечення.