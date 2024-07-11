США и Австралия выделяют Украине новые пакеты военной помощи

Президент США Джозеф Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО, объявил о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности. Также пакет помощи пообещала Австралия.

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Во время пресс-конференции с Зеленским, Байден анонсировал новый пакет безопасности помощи Украине, который станет восьмым с момента подписания закона о национальной безопасности.

Он также подтвердил намерение обеспечить Украину истребителями F-16 этим летом, работая над этим совместно с союзниками по НАТО.

"Сегодня я с гордостью объявляю новый пакет помощи Украине в сфере безопасности. Это будет восьмой пакет, который я утвердил с тех пор, как мы подписали законопроект о национальной безопасности", - сказал Байден.

По данным СМИ, оценочная стоимость пакета составляет $225. В нем будет, в частности, дополнительная батарея Patriot, ракеты к NASAMS, боеприпасы к HIMARS и артиллерии, противотанковое оружие.

Помощь от Австралии

Правительство Австралии намерено предоставить Украине еще 250 миллионов долларов военной поддержки – это самый большой вклад в военные действия с момента вторжения России.

Кроме того, некоторые военнослужащие Австралии, уже работающие в Европе, будут переведены на новую программу безопасности и обучения НАТО для Украины. Программа направлена на повышение обороноспособности Украины и усовершенствование навыков украинских военных.

Как пишет ABC NEWS, вице-премьер-министр Ричард Марлз объявит дополнительные подробности в Вашингтоне, где он и другие лидеры Азиатско-Тихоокеанского региона намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО.

Помощь от других стран

В ходе саммита НАТО ряд стран также решит увеличить помощь Украине.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала отдать Украине все средства ПВО, которые есть в стране, пишет "Голос Америки".

"Мы решили много месяцев назад отдать всю нашу артиллерию Украине. Почему? Потому что в Украине ее применят лучше, чем в Дании. И сейчас мы должны сделать то же с противовоздушной обороной", – сказала Фредериксен во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Нидерланды выделят дополнительно 20 миллионов евро в общий фонд новой коалиции по беспилотникам. Это должно привести к поставке в Украину 1 миллиона так называемых First Person View (ударных) беспилотников, с помощью которых пилот может вести разведку на расстоянии.

11 июля в Украину от Литвы прибыли системы защиты от дронов, патроны 5,56х45 мм и раскладушки для украинской армии. Также Литва уже поставила боеприпасы калибра 155 мм, бронетехнику M577, бронетехнику M113, системы борьбы с беспилотниками, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, дистанционные системы детонации RISE-1. L-39ZA Albatros и другое обеспечение.