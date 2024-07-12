Норвегия выделит более $90 млн на усиление украинского ПВО

Норвегия выделит 1 миллиард крон (92,69 миллиона долларов) на укрепление противовоздушной обороны Украины.

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Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стере на саммите НАТО в Вашингтоне, передает агентство Reuters.

Объявление было сделано на следующий день после того, как Норвегия заявила о передаче Украине шести истребителей F-16.

"Украинцам нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы защитить свое население от российских бомб и ракет", - говорится в заявлении Стере.

"Жестокие атаки, которые мы наблюдали на этой неделе, показывают, почему для украинцев так важно иметь мощную защиту от российских воздушных атак", – добавил он.

Напомним, в результате российской ракетной атаки 8 июля по всей Украине погибли десятки человек. Также пострадала детская больница "Охматдет" в Киеве.

Союзники объявили о выделении Украине $1 млрд на ПВО

На саммите НАТО в Вашингтоне союзники объявили о выделении Украине пакета помощи в размере 1 миллиарда долларов на поддержку противовоздушной обороны, а также о предоставлении систем Patriot, NASAMS и SAMP-T.

В совместном заявлении стран-союзников отмечается, что США, Германия и Румыния передадут Украине дополнительные стратегические системы противовоздушной обороны, в частности, батареи Patriot. Нидерланды и другие партнеры снабдят эти батареи необходимыми компонентами, а Италия передаст систему SAMP-T.

Также отмечается, что в ближайшие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем ПВО, включая NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. Эти системы еще больше расширят и усилят покрытие противовоздушной обороны Украины.

Несколько стран НАТО, включая Канаду, Норвегию, Испанию и Великобританию, продолжат играть неотъемлемую роль в предоставлении этих систем, а многие другие союзники Украины будут оказывать помощь в предоставлении перехватчиков.