Норвегия предоставила Украине грант в размере 100 миллионов евро: на что пойдут деньги

Правительство Норвегии предоставило Украине грантовую помощь в размере 100 миллионов евро для поддержки и восстановления энергетического сектора страны. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

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Помимо финансовой поддержки Норвегия также передала Украине 45 грузов с важным энергетическим оборудованием. Общий вес груза составляет около 457 тонн и включает генераторы, трансформаторы, высоковольтное оборудование и спецтехнику.

Также Минэнерго сообщило, что вместе с Норвегией активно обсуждаются вопросы дальнейшего углубления сотрудничества в реализации долгосрочных проектов в сфере энергетики, в частности, в развитии возобновляемой энергетики.

Помощь от Норвегии

В 2022 и 2023 годах Норвегия уже предоставила украинской энергетике 4 миллиарда крон (около 360 миллионов долларов) финансирования. Кроме того, страна пообещала выделить 75 миллиардов крон (около 6,75 миллиарда долларов) военной и гражданской помощи Украине в течение пяти лет, с 2023 по 2027 год.

В июне этого года Норвегия выделила дополнительные 1,1 миллиарда норвежских крон (свыше 73 миллионов долларов) на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.

В частности, 120 миллионов крон из этой суммы будет направлено на восстановление энергосистемы Харькова, значительно пострадавшего от российских атак.

Также планируется установка солнечных батарей в семи родильных отделениях и операционных в Харьковской области.

Украина не смогла спасти почти все ТЭС

Напомним, что в результате массированных российских атак Украина потеряла более 9 ГВт мощностей генерации: повреждена или разрушена вся тепловая генерация, в том числе Трипольская, Змиевская, Бурштынская, Ладыжинская, Кураховская и Приднепровская ТЭС. Отметим при этом, что 17 мая Кабинет министров решил выделить более 1,5 миллиарда гривен на восстановление двух разрушенных ТЭС – Змиевской и Трипольской.

С объектов гидрогенерации полностью разрушена в результате подрыва Каховская ГЭС, а Днепровская ГЭС прекратила работу из-за последствий ракетных ударов. Также известно о попадании в Кременчугскую ГЭС и попытках атаковать Каневскую и Днестровскую ГЭС.

В ситуации дефицита электроэнергии у Украины есть возможность импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии из-за рубежа, что частично компенсирует потери и способствует стабилизации энергосистемы, уменьшая количество отключений. Импорт осуществляется из всех четырех стран Европейского союза, граничащих с Украиной (Словакия, Румыния, Венгрия и Польша). Также часть электроэнергии транспортируется в Украину из Румынии через сети Молдовы.