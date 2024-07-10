Норвегія надала Україні грант у розмірі 100 мільйонів євро: на що підуть кошти

Уряд Норвегії надав Україні грантову допомогу у розмірі 100 мільйонів євро для підтримки та відновлення енергетичного сектору країни. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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Крім фінансової підтримки, Норвегія також передала Україні 45 вантажів з важливим енергетичним обладнанням. Загальна вага вантажу становить близько 457 тонн та включає в себе генератори, трансформатори, високовольтне обладнання та спецтехніку.

Також Міненерго повідомило, що разом з Норвегією активно обговорюються питання подальшого поглиблення співпраці в реалізації довгострокових проектів у сфері енергетики, зокрема у розвитку відновлюваної енергетики.

Допомога від Норвегії

Загалом, у 2022 та 2023 роках Норвегія вже надала українській енергетиці 4 мільярди крон (близько 360 мільйонів доларів) фінансування. Крім того, країна пообіцяла виділити 75 мільярдів крон (близько 6,75 мільярдів доларів) військової та цивільної допомоги Україні протягом п'яти років, з 2023 по 2027 рік.

У червні цього року Норвегія виділила додаткові 1,1 мільярда норвезьких крон (понад 73 мільйони доларів) на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Зокрема, 120 мільйонів крон з цієї суми буде спрямовано на відновлення енергосистеми Харкова, який значно постраждав від російських атак.

Також планується встановити сонячні батареї в семи пологових відділеннях та операційних у Харківській області.

Україна не змогла врятувати майже всі ТЕС

Нагадаємо, що внаслідок масованих російських атак Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації: пошкоджена або зруйнована вся теплова генерація, зокрема Трипільська, Зміївська, Бурштинська, Ладижинська, Курахівська та Придніпровська ТЕС. Зазначимо при цьому, що 17 травня Кабінет міністрів вирішив виділити понад 1,5 мільярда гривень на відбудову двох зруйнованих ТЕС - Зміївської та Трипільської.

З об'єктів гідрогенерації повністю зруйнована в результаті підриву Каховська ГЕС, а Дніпровська ГЕС припинила роботу через наслідки ракетних ударів. Також відомо про влучання в Кременчуцьку ГЕС та спроби атакувати Канівську та Дністровську ГЕС.

В ситуації дефіциту електроенергії Україна має можливість імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії з-за кордону, що частково компенсує втрати та сприяє стабілізації енергосистеми, зменшуючи кількість відключень. Імпорт здійснюється з усіх чотирьох країн Європейського союзу, які межують з Україною (Словаччина, Румунія, Угорщина та Польща). Також, частина електроенергії транспортується в Україну з Румунії через мережі Молдови.