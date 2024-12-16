Норвегия выделит $242 млн на укрепление украинского военно-морского флота

Норвегия выделит 2,7 миллиарда норвежских крон (около 242 млн долларов) на укрепление украинского военно-морского флота. Средства пойдут, в том числе, на защиту людей в Украине от российских атак, разминирование и обучение украинских солдат.

Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.

"Украина нуждается в большей поддержке, чтобы ослабить российские военно-морские силы в Черном море в будущем. Это необходимо для защиты украинского населения и инфраструктуры от атак российского Черноморского флота", — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Он также подчеркнул, что важно защитить экспорт зерна и других товаров на морском пути, который обеспечивает важные доходы для Украины.

Часть норвежских средств пойдет на системы разминирования, поскольку мины являются серьезной проблемой для безопасного судоходства и движения в Черном море, а меры по разминированию требуют больших усилий. По словам норвежского министра обороны Берна Арильда Грама, сейчас ведется работа над несколькими конкретными проектами инноваций и разработок для повышения безопасности на море.

Подготовка украинских солдат

Морской учебный центр, созданный в рамках Коалиции возможностей, получит поддержку в 2025 году до 130 миллионов норвежских крон (около 11,7 млн долларов). В этом центре военнослужащие из нескольких стран, включая Норвегию, проводят обучение украинских военных по морским операциям. Кроме того, правительство выделило 150 миллионов норвежских крон (13,5 млн долларов) на закупку малых судов, которые будут переданы Украине, и на вклад Вооруженных сил в подготовку и обучение украинских управляющих малыми судами для речных операций в учебном центре.

Премьер-министр Стере объявил о новой помощи Украине в рамках норвежской программы Нансена во время встречи в Хоконсверне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в понедельник. Норвегия и Великобритания возглавляют коалицию по военно-морскому потенциалу для Украины, созданную в декабре прошлого года.

Как Норвегия помогает Украине

Недавно стало известно, что Норвегия намерена передать Украине оборонные технологии для поддержки производства 155-мм артиллерийских снарядов. Эта поддержка будет оказана через норвежскую промышленность и будет способствовать укреплению способностей Украины производить современные боеприпасы на собственной территории.

Также Норвегия объявила о передаче Украине шести истребителей F-16. Кроме того, сообщалось, что Норвегия выделит 92,69 миллиона долларов на укрепление противовоздушной обороны Украины.

Добавим, что правительство Норвегии предоставило Украине грантовую помощь в размере 100 миллионов евро для поддержки и восстановления энергетического сектора страны.