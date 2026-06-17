Нові правила для нотаріусів: звітність про оренду нерухомості стала електронною

Уряд змінив порядок інформування податкових органів про нотаріальне посвідчення договорів оренди нерухомого майна. Нотаріуси мають надсилати відповідні повідомлення до Державної податкової служби виключно в електронному форматі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПС України.

Це замінить паперовий документообіг, пришвидшить передачу даних та автоматизує їх обробку в інформаційних базах ДПС.

Електронні звіти нотаріуси підписуватимуть за допомогою кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису. Для цього використовуватимуть кваліфікований сертифікат електронного підпису посадової особи.

Уряд також затвердив нову форму повідомлення. Головні зміни в структурі документа:

додано обов’язковий реквізит — реєстраційний номер облікової картки платника податків нотаріуса;

створено окремий блок для відомостей про особу нотаріуса;

передбачено розділи для персональних даних орендодавця та орендаря;

додано окрему частину з технічними характеристиками та адресою об’єкта нерухомості.

Новий формат взаємодії спрощує адміністрування податку на доходи фізичних осіб, які заробляють на здачі майна в оренду, завдяки автоматичному надходженню інформації про угоди.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року набрали чинності оновлені положення Податкового кодексу України, які регулюють терміни подання нотаріусами інформації про посвідчені договори та видані свідоцтва про право на спадщину.