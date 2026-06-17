Новые правила для нотариусов: отчетность об аренде недвижимости стала электронной

Правительство изменило порядок информирования налоговых органов о нотариальном удостоверении договоров аренды недвижимого имущества. Нотариусы должны направлять соответствующие уведомления Государственной налоговой службы исключительно в электронном формате.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНС Украины.

Это заменит бумажный документооборот, ускорит передачу данных и автоматизирует их обработку в информационных базах ГНС.

Электронные отчеты нотариусы будут подписываться с помощью квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи. Для этого будут использовать квалифицированный сертификат электронной подписи должностного лица.

Правительство также утвердило новую форму сообщения. Главные изменения в структуре документа:

добавлен обязательный реквизит - регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика нотариуса;

создан отдельный блок для сведений о личности нотариуса;

предусмотрены разделы персональных данных арендодателя и арендатора;

добавлена отдельная часть с техническими характеристиками и адресом объекта недвижимости.

Новый формат взаимодействия упрощает администрирование налога на доходы физических лиц, зарабатывающих на сдаче имущества в аренду благодаря автоматическому поступлению информации о сделках.

Напомним, с 1 января 2026 года вступили в силу обновленные положения Налогового кодекса Украины, регулирующие сроки предоставления нотариусами информации об удостоверенных договорах и выданные свидетельства о праве на наследство.