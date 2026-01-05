- Категория
Новые правила предоставления нотариусами информации в налоговую: что изменилось с 1 января
С 1 января 2026 вступили в силу обновленные положения Налогового кодекса Украины, регулирующие сроки предоставления нотариусами информации об удостоверенных договорах и выданные свидетельства о праве на наследство.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ГНС.
Эти сведения необходимы для проверки правильности начислений и контроля за уплатой налога на доходы физических лиц и других обязательных платежей, как требуют статьи 172.4, 173.4 и 174.4 Налогового кодекса Украины.
Отчетность подается по местоположению государственной нотариальной конторы или рабочему месту частного нотариуса и содержит следующие ключевые данные:
- Удостоверенные договоры купли-продажи (мены) движимого и недвижимого имущества, заключенные между физическими лицами.
- Удостоверенные договоры дарения .
- Выданы свидетельства о праве на наследство .
Нововведение устанавливает разную периодичность отчетности для государственных и частных нотариусов:
- Частные нотариусы будут отчитываться ежеквартально, с обязательной детализацией данных по месяцам отчетного квартала.
- Государственные нотариусы должны будут представлять информацию ежемесячно.
