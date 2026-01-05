Запланована подія 2

Новости
Новые правила предоставления нотариусами информации в налоговую: что изменилось с 1 января

нотариус
С 1 января нотариусы отчитываются перед ГНС по обновленным срокам / Depositphotos

С 1 января 2026 вступили в силу обновленные положения Налогового кодекса Украины, регулирующие сроки предоставления нотариусами информации об удостоверенных договорах и выданные свидетельства о праве на наследство.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ГНС.

Эти сведения необходимы для проверки правильности начислений и контроля за уплатой налога на доходы физических лиц и других обязательных платежей, как требуют статьи 172.4, 173.4 и 174.4 Налогового кодекса Украины.

Отчетность подается по местоположению государственной нотариальной конторы или рабочему месту частного нотариуса и содержит следующие ключевые данные:

  • Удостоверенные договоры купли-продажи (мены)   движимого и недвижимого имущества, заключенные между физическими лицами.
  • Удостоверенные договоры дарения .
  • Выданы свидетельства о праве на наследство .

Нововведение устанавливает разную периодичность отчетности для государственных и частных нотариусов:

  • Частные нотариусы   будут отчитываться ежеквартально, с обязательной детализацией данных по месяцам отчетного квартала.
  • Государственные нотариусы   должны будут представлять информацию ежемесячно.

Ранее Delo.ua писало о пяти случаях, когда наследник может лишиться права на наследство.

Также сообщалось о том, что украинцы начали массово дарить квартиры.

Автор:
Татьяна Бессараб