Новые правила предоставления нотариусами информации в налоговую: что изменилось с 1 января

С 1 января 2026 вступили в силу обновленные положения Налогового кодекса Украины, регулирующие сроки предоставления нотариусами информации об удостоверенных договорах и выданные свидетельства о праве на наследство.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ГНС.

Эти сведения необходимы для проверки правильности начислений и контроля за уплатой налога на доходы физических лиц и других обязательных платежей, как требуют статьи 172.4, 173.4 и 174.4 Налогового кодекса Украины.

Отчетность подается по местоположению государственной нотариальной конторы или рабочему месту частного нотариуса и содержит следующие ключевые данные:

Удостоверенные договоры купли-продажи (мены) движимого и недвижимого имущества, заключенные между физическими лицами.

движимого и недвижимого имущества, заключенные между физическими лицами. Удостоверенные договоры дарения .

. Выданы свидетельства о праве на наследство .

Нововведение устанавливает разную периодичность отчетности для государственных и частных нотариусов:

Частные нотариусы будут отчитываться ежеквартально, с обязательной детализацией данных по месяцам отчетного квартала.

будут отчитываться ежеквартально, с обязательной детализацией данных по месяцам отчетного квартала. Государственные нотариусы должны будут представлять информацию ежемесячно.

