В Украине меняются сроки предоставления нотариусами данных о заверенных договорах и наследстве
С 1 января 2026 года в Украине изменяются сроки предоставления нотариусами информации об удостоверенных договорах и выданные свидетельства о наследстве.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ГНС.
Отмечается, что эти изменения, предусмотренные Законом Украины № 4536-ІХ от 16 июля 2025 года, направлены на усиление контроля за уплатой налогов.
Нововведение устанавливает разную периодичность отчетности для государственных и частных нотариусов:
- Частные нотариусы будут отчитываться ежеквартально с обязательной детализацией данных по месяцам отчетного квартала.
- Государственные нотариусы должны будут представлять информацию ежемесячно.
Нотариусы будут подавать информацию в налоговые органы по форме приложения 4 ГФ к налоговому расчету (согласно приказу Минфина № 4 от 13.01.2015).
Отчетность подается по местоположению государственной нотариальной конторы или рабочему месту частного нотариуса и содержит следующие ключевые данные:
- Заверенные договоры купли-продажи (мены) движимого и недвижимого имущества, заключенные между физическими лицами.
- Заверенные договоры дарения.
- Выданы свидетельства о праве на наследство.
Эти сведения необходимы для проверки правильности начислений и контроля за уплатой налога на доходы физических лиц и других обязательных платежей, как требуют статьи 172, 173 и 174 Налогового кодекса Украины.
