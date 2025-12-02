Запланована подія 2

В Украине меняются сроки предоставления нотариусами данных о заверенных договорах и наследстве

подпись документов
Нотариусы будут по-новому отчитываться о договорах и наследстве с 2026 года / Depositphotos

С 1 января 2026 года в Украине изменяются сроки предоставления нотариусами информации об удостоверенных договорах и выданные свидетельства о наследстве.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ГНС.

Отмечается, что эти изменения, предусмотренные Законом Украины № 4536-ІХ от 16 июля 2025 года, направлены на усиление контроля за уплатой налогов.

Нововведение устанавливает разную периодичность отчетности для государственных и частных нотариусов:

  • Частные нотариусы будут отчитываться ежеквартально с обязательной детализацией данных по месяцам отчетного квартала.
  • Государственные нотариусы должны будут представлять информацию ежемесячно.

Нотариусы будут подавать информацию в налоговые органы по форме приложения 4 ГФ к налоговому расчету (согласно приказу Минфина № 4 от 13.01.2015).

Отчетность подается по местоположению государственной нотариальной конторы или рабочему месту частного нотариуса и содержит следующие ключевые данные:

  • Заверенные договоры купли-продажи (мены) движимого и недвижимого имущества, заключенные между физическими лицами.
  • Заверенные договоры дарения.
  • Выданы свидетельства о праве на наследство.

Эти сведения необходимы для проверки правильности начислений и контроля за уплатой налога на доходы физических лиц и других обязательных платежей, как требуют статьи 172, 173 и 174 Налогового кодекса Украины.

Автор:
Татьяна Бессараб