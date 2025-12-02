В Україні змінюються строки подання нотаріусами даних про посвідчені договори та спадщину

З 1 січня 2026 року в Україні змінюються строки подання нотаріусами інформації про посвідчені договори та видані свідоцтва про спадщину.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДПС.

Зазначається, що ці зміни, передбачені Законом України № 4536-ІХ від 16 липня 2025 року, мають на меті посилити контроль за сплатою податків.

Нововведення встановлює різну періодичність звітування для державних та приватних нотаріусів:

Приватні нотаріуси звітуватимуть щоквартально, з обов'язковою деталізацією даних по місяцях звітного кварталу.

звітуватимуть щоквартально, з обов'язковою деталізацією даних по місяцях звітного кварталу. Державні нотаріуси повинні будуть подавати інформацію щомісячно.

Нотаріуси подаватимуть інформацію до податкових органів за формою додатку 4 ДФ до податкового розрахунку (згідно з наказом Мінфіну № 4 від 13.01.2015).

Звітність подається за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса та містить такі ключові дані:

Посвідчені договори купівлі-продажу (міни) рухомого та нерухомого майна, укладені між фізичними особами.

рухомого та нерухомого майна, укладені між фізичними особами. Посвідчені договори дарування .

. Видані свідоцтва про право на спадщину.

Ці відомості необхідні для перевірки правильності нарахувань та контролю за сплатою податку на доходи фізичних осіб та інших обов’язкових платежів, як того вимагають статті 172, 173 та 174 Податкового кодексу України.

