Нові правила подання нотаріусами інформації до податкової: що змінилося з 1 січня

З 1 січня нотаріуси звітують перед ДПС за оновленими строками

З 1 січня 2026 року набрали чинності оновлені положення Податкового кодексу України, які регулюють терміни подання нотаріусами інформації про посвідчені договори та видані свідоцтва про право на спадщину.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба ДПС.

Ці відомості необхідні для перевірки правильності нарахувань та контролю за сплатою податку на доходи фізичних осіб та інших обов’язкових платежів, як того вимагають статті 172.4, 173.4 та 174.4 Податкового кодексу України.

Звітність подається за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса та містить такі ключові дані:

  • Посвідчені договори купівлі-продажу (міни) рухомого та нерухомого майна, укладені між фізичними особами.
  • Посвідчені договори дарування.
  • Видані свідоцтва про право на спадщину.

Нововведення встановлює різну періодичність звітування для державних та приватних нотаріусів:

  • Приватні нотаріуси звітуватимуть щоквартально, з обов'язковою деталізацією даних по місяцях звітного кварталу.
  • Державні нотаріуси повинні будуть подавати інформацію щомісячно.

Раніше Delo.ua писало про п'ять випадків, коли спадкоємець може втратити право на спадщину.

Також повідомлялось про те, що українці почали масово дарувати квартири. 

Автор:
Тетяна Бесараб