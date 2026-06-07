Нотариусов обязали подавать данные об аренде недвижимости по новым правилам

Кабинет министров принял изменения в порядок предоставления нотариусами информации о договорах аренды недвижимого имущества. Новые правила предусматривают обязательную идентификацию нотариусов, предоставление уведомлений в электронной форме в день удостоверения договора и автоматизированную обработку данных в системе Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства финансов.

Договоры аренды под новым контролем

Необходимость изменений обосновывается требованиями Налогового кодекса и законодательства в сфере электронной идентификации и доверительных услуг.

В частности, документ предусматривает:

обязательное представление уведомлений в электронной форме в день нотариального удостоверения договора;

использование квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи нотариуса;

дополнение формы уведомления обязательным реквизитом - регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика нотариуса;

обновление структуры документа: новая форма будет содержать отдельные разделы с информацией о нотариусе, арендодателе, арендаторе и объекте недвижимости.

В Министерстве финансов объяснили, что действующая форма уведомления не содержала налогового номера нотариуса. Поэтому возникали трудности с его идентификацией, а также не было возможности автоматизировать обработку таких сообщений в информационно-коммуникационной системе Государственной налоговой службы.

Ожидается, что принятые изменения позволят:

упростить взаимодействие нотариусов с контролирующими органами;

обеспечить надлежащую идентификацию нотариусов при подаче информации;

автоматизировать обработку данных в системах ДПС;

повысить эффективность администрирования налога на доходы физических лиц, полученных от сдачи недвижимости в аренду.

В Минфине отмечают, что нововведения будут способствовать повышению прозрачности процессов и усовершенствованию налогового администрирования в сфере аренды недвижимого имущества.

Напомним, рынок недвижимости в Украине в 2026 году остается нестабильным, но живым. И это уже само по себе показательно. Спрос растет практически во всех регионах, квартиры продаются быстрее, а инвесторы возвращаются на первичный рынок. В то же время, цены на ремонт иногда превышают стоимость самой квартиры, а выбор качественного жилья сужается.