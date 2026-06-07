Нотаріусів зобов’язали подавати дані про оренду нерухомості за новими правилами

Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку подання нотаріусами інформації про договори оренди нерухомого майна. Нові правила передбачають обов’язкову ідентифікацію нотаріусів, подання повідомлень в електронній формі в день посвідчення договору та автоматизовану обробку даних у системі Державної податкової служби.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства фінансів.

Договори оренди під новим контролем

Необхідність змін обґрунтовується вимогами Податкового кодексу України та законодавства у сфері електронної ідентифікації та довірчих послуг.

Зокрема, документ передбачає:

обов'язкове подання повідомлень в електронній формі в день нотаріального посвідчення договору;

використання кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису нотаріуса;

доповнення форми повідомлення обов'язковим реквізитом — реєстраційним номером облікової картки платника податків нотаріуса;

оновлення структури документа: нова форма міститиме окремі розділи з інформацією про нотаріуса, орендодавця, орендаря та об'єкт нерухомості.

У Міністерстві фінансів пояснили, що чинна форма повідомлення не містила податкового номера нотаріуса. Через це виникали труднощі з його ідентифікацією, а також не було можливості автоматизувати обробку таких повідомлень в інформаційно-комунікаційній системі Державної податкової служби.

Очікується, що ухвалені зміни дозволять:

спростити взаємодію нотаріусів із контролюючими органами;

забезпечити належну ідентифікацію нотаріусів під час подання інформації;

автоматизувати обробку даних у системах ДПС;

підвищити ефективність адміністрування податку на доходи фізичних осіб, отриманих від здавання нерухомості в оренду.

У Мінфіні наголошують, що нововведення сприятимуть підвищенню прозорості процесів та вдосконаленню податкового адміністрування у сфері оренди нерухомого майна.

Нагадаємо, ринок нерухомості в Україні у 2026 році залишається нестабільним, але живим. І це вже само по собі показово. Попит зростає майже у всіх регіонах, квартири продаються швидше, а інвестори повертаються на первинний ринок. Водночас ціни на ремонт інколи перевищують вартість самої квартири, а вибір якісного житла звужується.