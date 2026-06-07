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Нотаріусів зобов’язали подавати дані про оренду нерухомості за новими правилами

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В Україні оновили процедуру подання даних про оренду нерухомості / Freepik

Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку подання нотаріусами інформації про договори оренди нерухомого майна. Нові правила передбачають обов’язкову ідентифікацію нотаріусів, подання повідомлень в електронній формі в день посвідчення договору та автоматизовану обробку даних у системі Державної податкової служби.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства фінансів.

Договори оренди під новим контролем

Необхідність змін обґрунтовується вимогами Податкового кодексу України та законодавства у сфері електронної ідентифікації та довірчих послуг.

Зокрема, документ передбачає:

  • обов'язкове подання повідомлень в електронній формі в день нотаріального посвідчення договору;
  • використання кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису нотаріуса;
  • доповнення форми повідомлення обов'язковим реквізитом — реєстраційним номером облікової картки платника податків нотаріуса;
  • оновлення структури документа: нова форма міститиме окремі розділи з інформацією про нотаріуса, орендодавця, орендаря та об'єкт нерухомості.

У Міністерстві фінансів пояснили, що чинна форма повідомлення не містила податкового номера нотаріуса. Через це виникали труднощі з його ідентифікацією, а також не було можливості автоматизувати обробку таких повідомлень в інформаційно-комунікаційній системі Державної податкової служби.

Очікується, що ухвалені зміни дозволять:

  • спростити взаємодію нотаріусів із контролюючими органами;
  • забезпечити належну ідентифікацію нотаріусів під час подання інформації;
  • автоматизувати обробку даних у системах ДПС;
  • підвищити ефективність адміністрування податку на доходи фізичних осіб, отриманих від здавання нерухомості в оренду.

У Мінфіні наголошують, що нововведення сприятимуть підвищенню прозорості процесів та вдосконаленню податкового адміністрування у сфері оренди нерухомого майна.

Нагадаємо, ринок нерухомості в Україні у 2026 році залишається нестабільним, але живим. І це вже само по собі показово. Попит зростає майже у всіх регіонах, квартири продаються швидше, а інвестори повертаються на первинний ринок. Водночас ціни на ремонт інколи перевищують вартість самої квартири, а вибір якісного житла звужується. 

Автор:
Ольга Опенько