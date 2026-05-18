Де в Україні дешевшає оренда приміщень під ресторани: результати дослідження

Після хвилі закриттів закладів узимку 2025-2026 років ринок комерційної нерухомості для ресторанів і кав’ярень досі не повернувся до торішніх показників. Водночас у сегменті оренди вже помітні перші ознаки пожвавлення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Дослідження OLX стосується ситуації на ринку купівлі та оренди приміщень під кафе, кав’ярні та ресторани у квітні 2026 року, порівняння її з показниками початку року у найбільших обласних центрах України.

Оренда: більше пропозицій і попиту, але нижчі ціни

У сегменті оренди в окремих містах зафіксували помітне зростання кількості пропозицій. У Києві кількість оголошень у квітні 2026 року була на 16% більшою, ніж у січні. Подібну тенденцію спостерігали також у Дніпрі (+33%) та Одесі (+25%). Натомість у Львові та Харкові обсяг пропозиції майже не змінився.

Попит на оренду приміщень під заклади громадського харчування також переважно зростав. У Києві кількість відгуків у квітні була на 40% більшою, ніж на початку року, а у Львові – на 45%. У Дніпрі та Харкові активність залишилася майже незмінною, тоді як в Одесі попит, навпаки, скоротився на 27%.

Таким чином, ринок оренди демонструє відносно позитивну динаміку: у більшості міст попит і пропозиція або зростають, або залишаються стабільними.

Водночас медіанні ціни на оренду приміщень для кафе, кав’ярень та ресторанів у більшості міст знизилися. Зокрема:

Київ -4%, до 50 тис. грн;

Львів -39%, до 23,5 тис. грн;

Одеса -3%, до 42 тис. грн;

Харків -2%, до 28,5 тис. грн;

Дніпро -47%, до 29 тис. грн.

Купівля: стабільна пропозиція та слабший попит

У сегменті купівлі ситуація виглядає стриманішою. Від початку року кількість оголошень у найбільших містах практично не змінилася – у квітні показники були або такими самими, як у січні, або збільшилися лише на 5-10 оголошень.

Натомість попит на купівлю приміщень під кафе, кав’ярні та ресторани у низці міст помітно скоротився. У Києві кількість відгуків знизилася на 38%, у Львові – на 52%, а в Одесі – на 30%.

У Харкові та Дніпрі суттєвих змін не зафіксували, однак загальна активність покупців там помітно нижча, ніж у Києві чи Львові.

Загалом у сегменті купівлі активність залишається нижчою, ніж на ринку оренди. Це може свідчити про небажання рестораторів вкладатися у довгострокові інвестиції в умовах високої невизначеності, тому бізнес частіше обирає оренду.

При цьому медіанні ціни на купівлю приміщень у деяких містах навіть зросли. Так, у Києві вони підвищилися на 14%, у Львові – на 40%, а в Одесі – на 4%. Натомість у Дніпрі та Харкові вартість купівлі знизилася – на 10% та 7% відповідно.

Порівняно з минулим роком ринок досі слабший

Якщо порівнювати квітень 2026 року з квітнем 2025-го, ситуація залежить від конкретного міста. У Києві, де тема закриття закладів була найбільш резонансною, за рік кількість оголошень про оренду скоротилася на 23%, а попит – на 47%. У сегменті купівлі особливо помітним стало падіння попиту – на 24% при майже незмінній пропозиції.

У Львові тенденція схожа: кількість оголошень про оренду зменшилася на 43%, а кількість відгуків – на 34%. У сегменті купівлі активність як продавців, так і покупців стала у 2-3 рази нижчою, ніж роком раніше.

Отже, після важкої зими ринок комерційної нерухомості у сегменті кафе, кав’ярень та ресторанів поки не повернувся до показників 2025 року – ані за рівнем попиту, ані за кількістю охочих орендувати чи купувати приміщення. Водночас упродовж перших місяців 2026 року ринок оренди почав поступово оживати: зростають як пропозиція, так і попит, хоча ціни у цьому сегменті переважно продовжують знижуватися.

